La causa $LIBRA cambió de juzgado y ya no estará a cargo de María Servini El juez Ariel Lijo declaró la incompetencia de la magistrada en la investigación. Ahora quedará bajo la órbita de Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene otra causa similar.







La jueza Servini ya no estará a cargo de la causa $LIBRA. Télam

El juez federal Ariel Lijo, subrogante en la causa $LIBRA, declaró la incompetencia de su colega María Servini y remitió la investigación al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, quien la unificará con otra similar que tiene como acusada a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Para Lijo, que está reemplazando a Servini, existe una "mancomunidad probatoria y de personas imputadas" entre ambos expedientes, por lo que decidió que las causas tramiten juntas. Ahora estarán a cargo de Martínez de Giorgi y del fiscal federal Eduardo Taiano.

La causa contra Karina Milei tiene los mismos imputados e investiga el presunto cobro de coimas y negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público, todo relacionado con la supuesta estafa tras la publicación en redes sociales que hizo el presidente Javier Milei promocionando la criptomoneda $LIBRA.

La investigación ya había cambiado de manos en abril pasado, cuando pasó del juzgado de Sandra Arroyo Salgado al de María Servini. Ahora, Lijo la remitió al Juzgado Federal N°8 de Comodoro Py para que los dos expedientes se unifiquen dadas "las medidas de prueba que fue desarrollando el fiscal federal".

La comisión investigadora de Diputados citará a Karina Milei por la causa $LIBRA Los diputados que integran la comisión investigadora sobre el caso $LIBRA acordaron citar a Karina Milei para el 23 o 30 de septiembre con el objetivo de que dé explicaciones sobre el escándalo. En caso de que no se presente, se buscará tomarle testimonio en la Casa Rosada, aunque podrá ofrecer un día para presentarse en la comisión, con la primera semana de octubre como plazo máximo.

Al mismo tiempo, avanzaron en la creación de una subcomisión integrada por algunos legisladores, que tendría acceso al expediente judicial sin levantar el secreto de sumario.