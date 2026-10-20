20 de octubre de 2026 Inicio
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Estados Unidos: murió Kyle Kennedy, sobrina nieta de John F. Kennedy, a los 42 años

Hija de Michael Kennedy y sobrina nieta del expresidente, fue una destacada activista por los derechos de las personas con discapacidad. Falleció el 21 de septiembre, sumando un nuevo capítulo a la "maldición Kennedy".

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Kyle Kennedy comenzó su carrera en Nueva York donde se graduó como maestra.

Kyle Kennedy comenzó su carrera en Nueva York donde se graduó como maestra.

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La familia de los Kennedy sigue viviendo en la tragedia. Murió Kyle Kennedy, a los 42 años, hija del abogado, empresario y activista Michael Kennedy, quien murió en 1997 en un accidente de esquí. Era nieta de Robert "Bobby" Kennedy y sobrina nieta del expresidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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A pesar de que el fallecimiento sucedió el 21 de septiembre, en casa de Westwood, Massachusetts, la noticia trascendió públicamente este martes en un obituario difundido por su círculo íntimo. Su familia no dijo tampoco cuáles fueron las causas del deceso. "La causa de su muerte aún está pendiente de determinación", precisó a la revista People la secretaria municipal de la ciudad.

La muerte de la familiar de JFK, se produjo seis años después de una grave lesión medular que le provocó parálisis y diversas complicaciones de salud, y dio un giro en su vida personal y profesional y se dedicó a luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Llegó a testificar ante la Cámara de Representantes de su estado contra la discriminación en la atención médica.

Kyle Kennedy se graduó en Historia por la Universidad de Georgetown y con estudios de posgrado en Educación Infantil en Pace y Harvard. Su vida estuvo marcada por la muerte trágica de su padre en un accidente y la de su hija Josie a los pocos días de nacer. En esos duros momentos, se refugió en sus hijos Conor (12) y Declan (10), en su madre Victoria Gifford y en sus hermanos.

El mito de la maldición Kennedy

La reciente noticia de la muerte de Kyle Kennedy, sobrina nieta de John F. Kennedy, de 42 años, se suma al reciente fallecimiento de su prima Tatiana Schlossberg, quien falleció el pasado 30 de diciembre de 2025 a los 35 años a causa de un cáncer terminal. Estos desenlaces trágicos se relacionan con la maldición de los Kennedy, un término popular que describe la larga cadena de muertes prematuras, asesinatos, accidentes y enfermedades que afectaron a la familia de políticos estadounidense a lo largo de varias generaciones.

La Primera Generación (Hijos de Joseph Sr. y Rose Kennedy)

  • Joseph P. Kennedy Jr. (1944): el hermano mayor, murió a los 29 años cuando su avión militar explotó en el aire durante la Segunda Guerra Mundial.
  • Kathleen "Kick" Kennedy (1948): falleció a los 28 años en un accidente de avión en Francia.
  • John F. Kennedy (1963): el 35° presidente de los EE. UU. fue asesinado a tiros en Dallas, Texas, a los 46 años.
  • Robert "Bobby" F. Kennedy (1968): senador y candidato presidencial, fue asesinado a tiros en Los Ángeles a los 42 años.

Segunda Generación (Nietos)

  • Patrick Bouvier Kennedy (1963): hijo de JFK y Jacqueline, falleció apenas dos días después de nacer por problemas respiratorios.
  • David A. Kennedy (1984): hijo de Robert F. Kennedy, murió por una sobredosis en un hotel a los 28 años.
  • Michael L. Kennedy (1997): otro hijo de Robert, falleció a los 39 años en un accidente de esquí en Aspen.
  • John F. Kennedy Jr. ("John-John") (1999): el hijo de JFK murió a los 38 años al estrellarse la avioneta que él mismo piloteaba en el Atlántico, accidente en el que también fallecieron su esposa Carolyn y su cuñada.
  • Kara Kennedy (2011): hija de Ted Kennedy, murió repentinamente de un ataque cardíaco a los 51 años.
  • Mary Richardson Kennedy (2012): exesposa de Robert Kennedy Jr., se suicidó a los 52 años.

Tercera Generación (Bisnietos)

  • Saoirse Kennedy Hill (2019): nieta de Robert F. Kennedy, falleció por una sobredosis accidental a los 22 años.
  • Maeve Kennedy McKean y su hijo Gideon (2020): nieta de Robert F. Kennedy, se ahogó junto a su hijo de 8 años en un accidente de canoa en la bahía de Chesapeake.
  • Tatiana Schlossberg (2025): nieta de JFK (hija de Caroline Kennedy), falleció a los 35 años a causa de una leucemia mieloide aguda muy agresiva.
  • Kyle Kennedy (2026): nieta del ex senador Robert F. Kennedy, murió a los 42 años. La activista por los derechos de las personas con discapacidad falleció el 21 de septiembre en su hogar de Westwood, Massachusetts, seis años después de sufrir una grave lesión en la médula espinal.
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