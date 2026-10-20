Estados Unidos: murió Kyle Kennedy, sobrina nieta de John F. Kennedy, a los 42 años

La familia de los Kennedy sigue viviendo en la tragedia. Murió Kyle Kennedy, a los 42 años, hija del abogado, empresario y activista Michael Kennedy, quien murió en 1997 en un accidente de esquí. Era nieta de Robert "Bobby" Kennedy y sobrina nieta del expresidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy.
A pesar de que el fallecimiento sucedió el 21 de septiembre, en casa de Westwood, Massachusetts, la noticia trascendió públicamente este martes en un obituario difundido por su círculo íntimo. Su familia no dijo tampoco cuáles fueron las causas del deceso. "La causa de su muerte aún está pendiente de determinación", precisó a la revista People la secretaria municipal de la ciudad.
La muerte de la familiar de JFK, se produjo seis años después de una grave lesión medular que le provocó parálisis y diversas complicaciones de salud, y dio un giro en su vida personal y profesional y se dedicó a luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Llegó a testificar ante la Cámara de Representantes de su estado contra la discriminación en la atención médica.
Kyle Kennedy se graduó en Historia por la Universidad de Georgetown y con estudios de posgrado en Educación Infantil en Pace y Harvard. Su vida estuvo marcada por la muerte trágica de su padre en un accidente y la de su hija Josie a los pocos días de nacer. En esos duros momentos, se refugió en sus hijos Conor (12) y Declan (10), en su madre Victoria Gifford y en sus hermanos.
El mito de la maldición Kennedy
La reciente noticia de la muerte de Kyle Kennedy, sobrina nieta de John F. Kennedy, de 42 años, se suma al reciente fallecimiento de su prima Tatiana Schlossberg, quien falleció el pasado 30 de diciembre de 2025 a los 35 años a causa de un cáncer terminal. Estos desenlaces trágicos se relacionan con la maldición de los Kennedy, un término popular que describe la larga cadena de muertes prematuras, asesinatos, accidentes y enfermedades que afectaron a la familia de políticos estadounidense a lo largo de varias generaciones.