23 de octubre de 2026 Inicio
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Protestas en Francia: Emmanuel Macron anunció restricciones y volvió a responsabilizar a la Izquierda

El presidente del país europeo confirmó que prohibirá las concentraciones y remarcó que busca "restablecer el orden", luego de los disturbios en las manifestaciones contra la suba de precios.

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Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, presidente de Francia.

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Macron encabezó una reunión con autoridades de seguridad y confirmó que restringirá las aglomeraciones en las calles. "La recomendación general es que no haya manifestaciones en los próximos días. Cuando no sean organizaciones sindicales, prohibiremos las concentraciones siempre que sea posible. Queremos que la calma vuelva a todas partes", expresó.

"Estamos trabajando para restablecer el orden, mediante toques de queda, prohibiciones y otras medidas que aplicaremos en los próximos días. También estamos trabajando con las fuerzas políticas y sindicales, como corresponde", agregó en esta línea.

En tal sentido, volvió a responsabilizar a la Izquierda por los disturbios: "El pasado sábado se produjeron actos políticos e incluso sediciosos, llevados a cabo por grupos organizados de ultraizquierda que pretenden hacer caer la República. Seamos claros: eso es lo que asumen esos grupos. Actuaron con extrema peligrosidad, una violencia muy elevada y planificación".

Emmanuel Macron, presidente de Francia.

Emmanuel Macron, presidente de Francia.

Por su parte, el ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó en la red social X que la Policía realizó más de 2.000 arrestos tras los episodios violentos. El Gobierno calculó unos 550.000 participantes en 110 marchas, mientras la central sindical CGT estimó que la cifra alcanzó las 800.000 personas en todo el país durante la jornada.

Según detalló Ámbito, los incidentes más graves ocurrieron en París, Marsella, Lyon y Limoges, aunque también hubo episodios en Burdeos, Rennes y Toulouse. Las fuerzas de seguridad recurrieron a gases lacrimógenos y cañones de agua, mientras algunos grupos prendieron fuego a edificios públicos, atacaron sedes institucionales e ingresaron a comercios de lujo.

El conflicto comenzó semanas atrás con estudiantes secundarios que denunciaron la falta de profesores y el mal estado de las escuelas, pero el reclamo sumó a trabajadores y otros sectores golpeados por la inflación, el combustible caro y la reducción de servicios públicos, con consignas contra la desigualdad y el poder adquisitivo.

Francia evalúa suspender las redes sociales para frenar la ola de saqueos y violencia

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, planteó el miércoles en el Senado la posibilidad de suspender las redes sociales en todo el país para evitar la organización de nuevos saqueos. El funcionario explicó que la medida apunta a plataformas como TikTok y Snapchat.

Ante los legisladores, Nuñez detalló: "Las redes se han convertido en un problema real. Hay una pista, que me la han dado los alcaldes. Que cuando hay saqueos que se organizan con la ayuda de las redes, se tenga la posibilidad de suspenderlas".

Nuñez reconoció que la iniciativa entraña "dificultades técnicas y jurídicas". Sin embargo, recordó una decisión del Consejo de Estado de 2025 que habilita la aplicación de restricciones "en principio", aunque únicamente "bajo condiciones muy específicas, muy estrictas".

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