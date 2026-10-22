23 de octubre de 2026 Inicio
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La esposa de Diogo Jota reveló los últimos mensajes que le envió antes del accidente fatal

La biografía del jugador, publicada este jueves en Inglaterra, reconstruye el intercambio que Rute Cardoso mantuvo con su marido durante el viaje y los mensajes posteriores que quedaron sin respuesta, hasta la llamada policial que confirmó la muerte de él y su hermano.

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Rute Cardoso relató cómo fueron los minutos previos al accidente fatal de Diogo Jota.

Rute Cardoso relató cómo fueron los minutos previos al accidente fatal de Diogo Jota.

Instagram: /rutecfcardoso14

La esposa de Diogo Jota, Rute Cardoso, reconstruyó los últimos mensajes que intercambió con el delantero antes del accidente fatal en España donde el futbolista portugués murió junto a su hermano menor, André Silva, el 3 de julio de 2025. El relato se incluyó en la biografía publicada este jueves en Inglaterra, redactada por el periodista José Manuel Delgado.

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En el primer capítulo de la obra, Cardoso situó el comienzo de aquella noche después de acostar a sus hijos. Al bajar al salón, encontró a Diogo y a André casi listos para salir hacia un hotel de Benavente, en España, donde planeaban pasar la noche antes de continuar el viaje.

El jugador Diogo Jota, junto a su esposa Rute Carodoso y a uno de sus hijos.

El jugador Diogo Jota, junto a su esposa Rute Carodoso y a uno de sus hijos.

Al ver que los hermanos ya habían salido, Rute Cardoso le escribió a su marido para desearle "Buen viaje" y recibió como respuesta un emoji, antes de pedirle que mantuviera la vista en la carretera, una indicación que, según recordó, formó parte del último intercambio que tuvo con Diogo Jota.

Más tarde, quiso compartirle un video de la boda, celebrada apenas once días antes, y le escribió: "Cuando pares, tengo un video para enseñarte". Ese mensaje no tuvo respuesta y quedó sin leer, según el relato incluido en la biografía que llegó a las librerías inglesas este jueves.

Los mensajes que Rute Cardoso envió antes de conocer la tragedia

Cuando calculó que los hermanos ya deberían haber llegado al hotel, Rute volvió a escribirle a Diogo con la breve pregunta: "¿Y bien?". Al no obtener respuesta, insistió con nuevos mensajes dirigidos tanto a su marido como a André, su cuñado, aunque ninguno de los dos le contestó.

Diogo Jota y Rute Cardoso en su casamiento.

Diogo Jota y Rute Cardoso en su casamiento.

La familia recibió finalmente una llamada de la Policía española que confirmó la muerte de los dos hermanos en el accidente. Cardoso recordó que escuchó a su tío decirle a Nuno, su cuñado: "Se están llevando los cuerpos", y que creyó oír una referencia a la morgue antes de quedarse en blanco.

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