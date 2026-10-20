20 de octubre de 2026 Inicio
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Estados Unidos apuesta fuerte por la reelección de Javier Milei y promete u$s20.000 millones en inversiones en 2027

El embajador Peter Lamelas garantizó la llegada de divisas antes de las elecciones presidenciales del año próximo, pero condicionó la futura asistencia financiera a la continuidad de un gobierno de derecha: "Vamos a ver qué pasa después".

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Lamelas condicionó el apoyo económico al resultado de las elecciones de 2027.

Lamelas condicionó el apoyo económico al resultado de las elecciones de 2027.

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, anunció este martes en la ciudad de Neuquén que su país aportará a la Argentina una asistencia financiera de hasta u$s20.000 millones antes del final de 2027, pero supeditó los giros posteriores a la continuidad de un gobierno de derecha.

Javier Milei recibió críticas de los demócratas en Estados Unidos por su apoyo a una legisladora republicana. 
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El representante diplomático expuso la postura de la administración de Donald Trump ante ejecutivos durante un foro de la Cámara de Comercio Argentina-Texas para respaldar la gestión del presidente Javier Milei, y vinculó de forma explícita el auxilio económico con los comicios presidenciales del próximo año. "Pusimos el número ese de 2027 porque esa es la elección", afirmó el enviado de la Casa Blanca ante el auditorio.

En esa misma línea, remarcó la posición ideológica de Washington: "Estamos apoyando a este gobierno, el gobierno de Milei, y al pueblo argentino, si van en el rumbo que es correcto, el rumbo hacia la derecha, no hacia la izquierda". "Este apoyo no queda solamente en las palabras. Nosotros vinimos poniendo la plata sobre la mesa", agregó Lamelas.

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La movilización de recursos contempla la intervención del Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM), la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC) y el Departamento de Estado.

Entre las iniciativas principales figura el proyecto Argentina LNG para la exportación de gas natural licuado junto a YPF, iniciativa para la cual el EXIM presentó una propuesta no vinculante de hasta u$s6.000 millones.

El paquete se enmarca dentro del Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa bilateral orientada a la modernización de infraestructura clave para conectar yacimientos energéticos con puertos exportadores.

Asimismo, el respaldo de la gestión de Trump ya resultó decisivo para el programa de u$s20.000 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y para el tramo de intercambio de monedas que contuvo la volatilidad financiera previa a las elecciones legislativas de 2025.

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