"Esta vez me tocó a mí": habló la joven apuntada por Javier Milei en redes sociales

En su cuenta de X (ex Twitter), el troll conocido como Diego Alzaga Unzué afirmó que la aparición de Fernández Martí en un canal de televisión se dio a través de una contratación. "Entrevistaron 'al azar' a una ciudadana común que se quejaba por los controles de los molinetes. ¿Quién era? La piquetera Tatiana Fernández Martí. ¿Quién financia estas contrataciones? Qué divino cómo se te ríen en la cara. Vean", lanzó en una publicación que recibió el like de Milei, quien de esta manera amplificó el posteo y generó una catarata de insultos y agresiones a la joven de 22 años.

Por su parte, otro troll al que se conoce como Los Vaporesianos, expuso que respalda la insólita acusación de Milei referida a que distintos medios contratan actores para reflejar la realidad del país. "Tatiana Fernández Martí. ¿Quién financia a estos actores, claro astroturfing? Plata negra. Oposición trucha", escribió. Al igual que en la anterior publicación, y lejos de dar marcha atrás, el Presidente le dio like y profundizó el fuerte ataque hacia la ex precandidata a legisladora porteña por el Frente de Izquierda-Unidad.

Por este motivo, y frente a la embestidapresidencial, distintas cuentas troll identificadas con la Libertad Avanza provocaron un sinfín de ataques coordinados. Incluso, el legislador porteño y ex candidato a jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza, Ramiro Marra, se sumó con una provocación. "Incontratable por el sector privado", escribió en referencia a un video de Fernández Martí en el que convocó a realizar un "molinetazo" este viernes.

Tatiana Fernández Martí: "Milei debería ocuparse de resolver los problemas del país en vez de estar tantas horas en Twitter"

Mientras continúa en el centro de la ofensiva en las redes sociales, Tatiana Fernández Martí expuso su rechazo a la cantidad de tiempo que Milei pasa estas plataformas: "Lo que me causa indignación es que tenemos un Presidente que invierte su valioso tiempo en favear tuits que fogonean fake news acerca de una persona, esta vez me tocó a mí diciendo que soy actriz o kirchnerista, cuando simplemente soy una estudiante militante que viene a vociferar acerca de una medida que estamos construyendo de un colectivo de lucha importante".

En tal sentido, en diálogo con C5N.com, la joven apuntó hacia el objetivo del líder de La Libertad Avanza. "Milei debería ocuparse de resolver los problemas del país en vez de estar tantas horas en Twitter. Milei quiere desprestigiar a la militancia política y poner un sinigual entre militante y casta. Soy una militante de izquierda y tenemos una fuerte intervención en los barrios, queremos constituir un movimiento de lucha contra este Gobierno, asimismo como defendimos una militancia de forma independiente a los gobiernos que pasaron y castigaron al pueblo", enfatizó.

"No creo que los ataques de Milei en las redes sociales paren, creo que es su forma de polemizar, generar disturbios mediáticos. Intenta tapar la realidad pero es tan brutal este ajuste que es muy difícil tapar que hay un 57% de pobreza, que hay 10 millones de indigentes, que la desocupación va en ascenso, que el problema de la precarización laboral es muy grave y que el salario no alcanza", aseveró acerca de las consecuencias de las medidas económicas del mandatario.

En esta línea, la militante del Partido Obrero agregó que "eso Milei no lo puede tapar por más que grite, que patalee, que meta millones de likes en Twitter en dos horas. Hay una lucha en el país que nosotros como estudiantes queremos profundizar para no pagar este ajuste".

"Milei quiere poner un sinigual entre la izquierda y el kirchnerismo, además de la izquierda y el kirchnerismo. Eso lo quiere usar a su favor para desprestigiar nuestra lucha. Agarramos el guante y les vamos a dar pelea", añadió.

"Nadie del Gobierno me pidió disculpas, pero no me interesa recibirlas porque serían una estafa, es una mentira. Ellos odian a la clase trabajadora y a los pobres, lo demuestran con sus medidas. Somos enemigos de Milei", sostuvo.

"Nosotros no somos la casta": la convocatoria al molinetazo

Por otro lado, Tatiana Fernández Martí se refirió a la convocatoria de que se lleve a cabo un molinetazo en rechazo a los aumentos del boleto de transporte, que se realizará en las estaciones de tren de Once, Retiro y Constitución. La medida, que se llevará adelante desde este viernes a las 17:30 en la previa del discurso de Milei para abrir la Asamblea Legislativa, fue organizada por centros de estudiantes, colectivos, organizaciones sociales y políticas y mediante asambleas barriales.

Al respecto, la consejera estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) también vinculó la medida con la agresión de Milei a la cultura. "El molinetazo logró tener un impacto mediático, que es algo que queríamos construir y que viene de un trabajo desde hace semanas que estamos haciendo entre distintos espacios, como un colectivo integrado por trabajadores y estudiantes del mundo de la cultura, que es uno de los puntos de ataque del gobierno de Milei. El molinetazo va a ser contundente y masivo", describió.

Luego, advirtió sobre las dificultades para utilizar el transporte público por las subas en el boleto: "Nosotros no somos la casta, Milei ganó una elección diciendo que iba a ajustar a la casta y está ajustando a los trabajadores, que somos los que usamos el transporte público y no podemos pagar un tarifazo del 500%. Queremos tener una medida que no sea sólo simbólica y pacífica, sino también artística en donde se demuestre que si se implementa este tarifazo y se va a fondo, no vamos a poder continuar nuestros estudios ni ir a nuestros trabajos".

También ejemplificó con el precio para viajar a través del subte y sus efectos. "Si el tarifazo escalonado del subte llega a $700 en junio, un estudiante va a tener que pagar $30.000 por mes en ir y volver de su lugar de estudio. Con un salario mínimo de $180.000 o de $200.000 que es lo que prometen para abril, no se puede, y eso va a generar una deserción masiva y que viene de la mano de una política que advertimos que vienen por el arancelamiento de la universidad, que es lo que decía Milei ya antes, durante la campaña electoral", recordó.

Por último, advirtió sobre la elaboración de otras acciones de protesta: "Además de lo que pase en el 'molinetazo' mañana, seguramente haya más medidas. Creemos que van a ir surgiendo instancias de coordinación entre docentes y estudiantes para preparar nuevos cacerolazos educativos, además de movilizaciones al Ministerio de Capital Humano y a la Plaza de Mayo para poner sobre la mesa el reclamo de las universidades. Esto va a crecer cuando empiecen las clases".