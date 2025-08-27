27 de agosto de 2025 Inicio
Pensiones, afuera: el Gobierno suspendió más de 100 mil PNCs por invalidez laboral a discapacitados

Así lo reconoció Guillermo Francos en el informe de gestión de agosto, presentado a la Cámara de Diputados, producto de las auditorías que lleva adelante la Agencia Nacional de Discapacidad. A estas se suman las más de 75 mil bajas ya registradas. Según el documento presentado, todavía restan finalizar más de 400 mil informes.

Guillermo Francos presentó su quinto informe de gestión, el tercero que expuso ante la Cámara de Diputados, y en el que debió responder más de mil de preguntas. Uno de los temas sobre los que más hincapié hicieron los legisladores fue sobre el ajuste a los discapacitados, sector que, además, estuvo en el centro de la escena para el Gobierno debido al escándalo por corrupción en el que se menciona a Karina Milei.

En ese sentido, el jefe de Gabinete reconoció que, como resultado de las auditorías, se suspendieron 111.463 pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral. ¿La explicación? “Debido a la no asistencia al turno de auditoría y la imposibilidad de ser notificados por razones imputables al beneficiario”, expresaron en el documento.

Francos, sin embargo, aclaró que “las personas afectadas pueden solicitar la rehabilitación, acreditando fehacientemente su derecho, previa verificación médica y socioeconómica”.

A este número, además, se suman las 75.360 bajas ya informadas, de las cuales 24.361 se debieron a fallecimientos y otras 50.999 fueron por renuncias.

El Gobierno notificó que se citó a 997.654 personas para revalidar el acceso al beneficio, de las cuales se presentaron 451.579 y que aun 418.374 están en proceso.

Javier Milei gastó más de $6 millones del Estado para ir a La Derecha Fest

El presidente Javier Milei gastó más de $6 millones en fondos estatales para viajar a La Derecha Fest, el evento privado que se realizó el 22 de julio pasado en la ciudad de Córdoba, con la presencia de varios referentes libertarios, y en el que él fue el principal orador.

El dato surge de las respuestas escritas que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó a los legisladores antes de presentarse este miércoles al mediodía en el Congreso para su quinto informe de gestión, el tercero en la Cámara de Diputados.

"Se informa que el traslado del Presidente se realizó en una aeronave de la flota aérea presidencial. El gasto erogado por el SAF 301 ascendió a $6.340.684,71", sostiene el documento. "Los cargos detallados en el párrafo que antecede fueron financiados con fondos del Tesoro Nacional", agrega.

