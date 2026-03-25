Así fue BTS The Comeback Live, el evento de Netflix que causó furor y estuvo entre lo más visto del fin de semana BTS se presento en la Plaza Gwanghwamun con un show en vivo y, además, Netflix lanzará un documental sobre su nuevo álbum, Arirang. + Seguir en







Evento en vivo de Netflix.

El fenómeno global de BTS volvió a impactar en las plataformas digitales con el estreno de The Comeback Live en Netflix, un especial que rápidamente se ubicó entre lo más visto del fin de semana. La producción capturó la esencia del grupo y ofreció a los fanáticos una experiencia inmersiva de alta calidad, demostrando una vez más el enorme poder de convocatoria que mantiene la banda a nivel mundial.

Durante el evento, los espectadores pudieron disfrutar de presentaciones musicales de alto nivel combinadas con momentos íntimos detrás de escena. Esta mezcla permitió a ARMY conectar con el lado más personal de los integrantes, mientras que la apuesta visual y técnica de la plataforma elevó el estándar de los shows de K-pop en streaming, convirtiendo al especial en tendencia global a los pocos minutos de su estreno.

El éxito del programa también reafirma la estrategia de Netflix de apostar por contenidos musicales con alcance internacional. Al liderar las visualizaciones del fin de semana, el especial de BTS confirmó que el interés por el grupo sigue intacto, reuniendo a millones de fans frente a la pantalla para un regreso que combinó nostalgia, música y una producción de nivel cinematográfico.

BTS THE COMEBACK LIVE Sinopsis de BTS THE COMEBACK LIVE, el evento que la rompió en Netflix BTS The Comeback Live se presenta como una experiencia cinematográfica y musical inmersiva que retrata el esperado regreso a los escenarios del grupo de K-pop más influyente de la última década. A través de una producción de alto nivel, el especial disponible en Netflix ofrece a los espectadores una mirada cercana a la evolución artística de la banda, combinando grandes puestas en escena con una narrativa visual centrada en su reencuentro con el público global.

El evento no se limita únicamente a las presentaciones en vivo, sino que también muestra la preparación técnica y emocional detrás de un espectáculo de esta magnitud. A lo largo del especial, los fanáticos pueden ver momentos inéditos detrás de escena, donde se revela el trabajo, la disciplina y el proceso creativo que permitió llevar adelante un show que rompió récords de audiencia durante su estreno.

Con un repertorio que mezcla grandes éxitos con nuevas versiones, el especial transmite la energía característica del grupo. La producción apuesta por tecnología de última generación para que cada coreografía y cada canción se vivan con una calidad visual y sonora destacada, consolidando este lanzamiento como un material clave para entender el fenómeno cultural que BTS continúa representando a nivel mundial. Tráiler de BTS THE COMEBACK LIVE Embed - BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG | Official Trailer | Netflix Reparto de BTS THE COMEBACK LIVE RM (Kim Nam-joon)

(Kim Nam-joon) Jin (Kim Seok-jin)

(Kim Seok-jin) SUGA (Min Yoon-gi)

(Min Yoon-gi) j-hope (Jung Ho-seok)

(Jung Ho-seok) Jimin (Park Ji-min)

(Park Ji-min) V (Kim Tae-hyung)

(Kim Tae-hyung) Jung Kook (Jeon Jung-kook)