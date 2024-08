Envían a juicio oral al militante libertario que amenazó a Juan Grabois por redes sociales

"Plata y miedo no tenemos, pero cerebro, ovarios y huevos no nos falta. Seguimos luchando por una Argentina Humana", agregó Grabois.

Las amenazas de Marco Chediek a Juan Grabois

En diciembre de 2023, luego de la asunción de Javier Milei como Presidente, Chediek anunció en TikTok: "Para Grabois, Moyano, Pérsico todavía no saltó, Baradel, Pollo Sobrero, los hago responsables a ustedes de lo que pueda llegar a pasar con sus militantes en la marcha que están programando hacer. Van a ser responsables de cualquier acción que pueda pasar en consecuencia a lo que ustedes quieren hacer".

"Ustedes buscan, ustedes encuentran. Así que vos Grabois, como sos el primero que saltó en hacer quilombo, te aviso que sos responsable por lo que le pueda pasar a tu gente. Sos vos el responsable. No sé cómo vas a poder caminar por la 9 de Julio, te puede llover de todo, de todo, y vos sabés bien de qué hablo", amenazó.

"Y la gente que te va a seguir, ojo al piojo, los va a meter en un gran quilombo Grabois. Vayan si quieren, aguantense la que venga. ¿Querés tomarlo como una amenaza? Tomalo. No jodas con los milicos, te lo dijimos, te lo vengo diciendo en varios videos, no jodas con los milicos, no tenemos nada que perder. Ustedes tienen mucho más que perder, la gente que te sigue tiene mucho más que perder, tiene familia, tiene todo", agregó el militante libertario.

En su momento, Grabois lo denunció por amenazas, la justicia investigó y ahora Rafecas elevó la causa a juicio oral.