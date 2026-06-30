30 de junio de 2026 Inicio
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En plena ola polar, el Gobierno ratificó la quita de subsidios al gas: "Nunca tuvieron que tenerlos"

Apenas iniciado el invierno, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió el recorte del apoyo estatal a las facturas de servicios públicos y volvió a cuestionar el esquema vigente en gestiones anteriores. Planteó que el sistema debe enfocarse en sectores vulnerables y dejar de financiar consumos de ingresos altos.

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Adrián Ravier tuvo su primera presentación ante la prensa. 

Adrián Ravier tuvo su primera presentación ante la prensa. 

Presidencia

En plena ola polar, el Gobierno ratificó la quita de subsidios al gas en todo el país, afirmó que ciertos sectores "nunca tuvieron que tenerlos" y volvió a defender el esquema de revisión de asistencia estatal en servicios públicos. El vocero presidencial Adrián Ravier fue quien encabezó la explicación del posicionamiento oficial ante la prensa en Casa Rosada.

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Durante su primera conferencia al frente de la vocería, Ravier sostuvo que la política oficial apunta a que las tarifas de los servicios públicos "vayan retornando a sus precios libres, a sus precios de mercado, a sus costos, por lo menos para cubrir los costos". En ese marco, reconoció que la medida implica incrementos en los valores finales.

El funcionario explicó el impacto del ajuste en los hogares y describió cambios en los hábitos de consumo con un polémico análisis. "Ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme más que prender el gas", señaló al ejemplificar cómo deberían modificarse conductas frente a la suba de precios.

Ravier también cuestionó el esquema anterior de financiamiento estatal y apuntó contra el peso fiscal de los subsidios. "Esos subsidios que se tenían que dar a las empresas como Camuzzi y Enargas o Edenor o Edesur y demás, alguien lo tiene que pagar", afirmó durante su exposición.

Adrián Ravier en su primera conferencia ante periodistas.

Adrián Ravier en su primera conferencia ante periodistas.

En esa línea, sostuvo que el criterio del Gobierno es que "cada individuo, como es el principal beneficiario de ese servicio, debería ser el que aporte la tarifa", en el marco de un proceso de revisión integral del sistema de asistencia energética del Estado.

Adrián Ravier: "Este gobierno selecciona a quién se le da subsidio y a quién no"

Más tarde, en una entrevista televisiva con Luis Majul en La Nación+, el vocero intentó aclarar sus dichos tras la repercusión pública. Allí defendió el esquema de segmentación y aseguró que el objetivo es concentrar la ayuda en los sectores de menores ingresos.

"Este gobierno selecciona a quién se le da subsidio y a quién no", afirmó Ravier en diálogo con el periodista y cuestionó que sectores de ingresos altos reciban asistencia para pagar servicios esenciales. "No está bien que en un barrio cerrado y clase media alta, clase alta, tengan subsidios cuando quizás pueden pagar por estos servicios", señaló y remarcó la necesidad de reasignar recursos dentro del esquema fiscal.

Finalmente, el vocero explicó que la política oficial busca evitar la emisión monetaria para sostener subsidios generalizados. "Queremos que los recursos vayan a donde más se necesitan", afirmó.

Durante la entrevista, Luis Majul advirtió que las declaraciones podían interpretarse como una recomendación directa sobre el consumo energético. "¿De alguna manera lo que está diciendo es 'abríguense porque la tarifa va a seguir subiendo'?", preguntó el conductor.

Ravier rechazó esa lectura y aclaró que su planteo apuntaba a otro sector de la sociedad. "No, me refiero a tu caso, Luis, al mío, que quizás en una situación…", respondió, en referencia al consumo en sectores con mayor capacidad de pago y arremetió con la anterior normativa sobre zonas frías: "Había subsidios para que el gas cueste más barato en zonas templadas", advirtió y afirmó que se hicieron las correcciones correspondientes.

Majul replicó que intenta cuidar el uso de energía en su vida cotidiana. "Yo me abrigo bastante bien y trato de usar poca electricidad y poco gas", sostuvo el periodista durante el intercambio en vivo y Ravier respondió: "Este gobierno sostiene los subsidios a los más desfavorecidos y les quita así subsidios a clases medias altas y altas que nunca debieron tenerlos".

El vocero cerró la discusión y reconoció la necesidad de aclarar su mensaje inicial. "Era un poco ese el mensaje. Quizás no lo expresé bien y viene bien la pregunta para aclararlo", concluyó.

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