Adrián Ravier debutó al frente de la vocería con un discurso sin anuncios y el fantasma de Adorni en el atril

Sin una palabra sobre las reformas y con una alocución monótona por más de una hora, protagonizó un debut de escaso impacto.

Tras más de dos meses sin presentaciones oficiales, este martes Adrián Ravier estrenó su cargo como vocero presidencial y brindó una conferencia de prensa de más de una hora en Casa Rosada. Sin dar ni un sólo anuncio sobre las reformas que desde los ministerios ya están preparando para relanzar la gestión y con una alocución monótona, que más de un presente criticó por lo bajo, el reemplazante de Manuel Adorni hizo un debut de escaso impacto.

El flamante portavoz llegó a la sala de conferencias, ubicada en el primer piso de la Casa Rosada, pasadas las 11 de la mañana de este martes. Con un set renovado con luces azules que emulan la estética que suelen utilizar los canales de streaming, el ex diputado por la provincia de La Pampa utilizó su presentación para hacer un repaso de la gestión de Javier Milei, enfocado estrictamente en la cuestión económica, uno de los puntos que el propio presidente pretende reforzar después de que por casi cuatro meses la agenda mediática haya estado centralizada en los estrafalarios gustos decorativos e inmobiliarios de quien hasta ayer ofició como su tercer jefe de gabinete desde su desembarco al Sillón de Rivadavia.

En este marco, el funcionario también hizo un repaso de las gestiones que llevan adelante cada uno de los nueve ministerios que integran la reducida cartera que conduce el libertario. Sin anuncios ni medidas nuevas, el porteño devenido en pampeano se limitó a hacer una descripción de cada una de las tareas que llevaron adelante en los últimos meses los ministros, quien llegarán esta tarde a la Rosada para participar del acto de jura de Diego Santilli al frente de la jefatura de gabinete en reemplazo de un ya olvidado Adorni.

El flamante ministro coordinador y su antecesor se reunieron esta tarde en el despacho que el último ocupó hasta el viernes en la planta baja del edificio de gobierno. Según confiaron fuentes de ambos dirigentes a C5N , la intención del encuentro era concretar formalmente el traspaso de mando y tener “una transición ordenada” que le permita a Santilli comenzar lo más pronto posible su gestión.

Instruido para no hablar sobre el saliente ministro coordinador, quien por estas horas hizo trascender que se encuentra “en paz” tras la aceptación de su forzada renuncia, Ravier r espondió con la lectura de un texto ya escrito la postura del Gobierno sobre su eyección. ““Él tomó la decisión de abandonar de forma indeclinable como ciudadano privado, por lo que ya no hace a la marcha del Gobierno. Adorni renunció por motivos personales; la vía judicial avanzará en ese plano", dijo sin improvisar ni una coma.

Guiño al PRO

En este marco, en tanto, el vocero envió un fuerte guiño al PRO, que se preparaba para avanzar contra el saliente jefe de gabinete en el Congreso si el presidente decidía no echarlo durante el fin de semana. “El PRO es un aliado clave porque no tenemos la mayoría para aprobar reformas nosotros mismos. Mauricio Macri y Javier Milei están en sintonía con esos cambios. El diálogo es muy bueno pese a roces o declaraciones desafortunadas. Estamos trabajando muy bien juntos y se esperan más reformas estructurales", afirmó.

Pese a que durante su primera presentación ante la prensa, que tuvo lugar el viernes pasado en el Salón Héroes de Malvinas, el nuevo vocero hizo un conmovedor discurso sobre la importancia del periodismo en el desarrollo de la vida democrática, en esta aparición los gestos fueron cortados de cuajo.

Frente a la queja de los periodistas acreditados en Casa Rosada, que desde hace más de dos meses se ven imposibilitados a circular y son sometidos a controles nunca antes experimentados desde la creación de la sala en 1949, Ravier aseguró que el Gobierno está “preparando una respuesta” para la situación, aunque sostuvo que “las principales democracias del mundo tienen condiciones similares a las que se propusieron”, un adelanto sobre lo que, indefectiblemente, será la decisión del gobierno: continuar recortando la libertad de acción de los trabajadores de prensa que ejercen su labor dentro de Balcarce 50.

“Se contestaron más de 2000 preguntas de periodistas; no es verdad que el periodismo nunca en la historia se vio tan restringido. Creemos que no es lo más normal ver al periodismo circular por la Casa de Gobierno de un país. Por ejemplo en Washington tienen un edificio aparte. Circular por la casa de Gobierno no es lo más habitual en el mundo”, sostuvo para justificar una acción que roza la censura.

Muestras de apoyo

Con la búsqueda de mostrar el apoyo de toda el área comunicacional del gobierno hacia el nuevo encargado de la vocería oficial, todos los voceros de los ministerios y organismos más importantes del Estado nacional se hicieron presentes en la conferencia. Parados y amalgamados en una esquina de la sala, los encargados de dar a conocer las noticias de todas las áreas de gestión participaron de la alocución de la que también participó el flamante subsecretario de prensa, Fabián Fernández, quien fue oficializado en las últimas horas en el Boletín Oficial como reemplazo de Javier Lanari.

Otro de los invitados especiales fue el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien llegó en silencio a la sala de conferencias unos quince minutos después del inicio de la misma. Junto a su equipo de colaboradores, que incluye al director de Comunicación Digital, Juan Carreira, el tuitero conocido en redes como Juan Doe, el gurú del presidente volvió a dar la cara tras el explosivo tuit que publicó el domingo por la tarde en el que denunció operaciones internas en el oficialismo contra su persona.

“Me gustaría saber quién es el mogolico que en estas circunstancias decide que le parece buena idea salir a operar a los propios para sumarse un porotito, flagrantemente desautorizando al Presidente. Bah, en realidad ya sé quiénes son”, tuiteó el apóstol de Jaime Durán Barba el domingo, horas antes de que se confirmara el desembarco de Santilli a la jefatura de gabinete.

Pese a mantener vigente la Guerra cada vez menos Fría con Karina Milei y sus laderos, a quienes sólo se cruza en las reuniones de mesa política cada vez más espaciadas en el tiempo, la hermana presidencial aceptó que Caputo sea quien tome las riendas de la comunicación del gobierno, un área que por sus conocimientos en la materia el asesor maneja con astucia. Según pudo saber este medio, el integrante de la consultora Move Group encabezó el coacheo que recibió Ravier antes de su primera participación y, desde ahora, colaborará en cada una de las conferencias y apariciones públicas que tenga.

Con este cambio de vocero, en tanto, en el Gobierno apuestan por dejar atrás más de cien días de caos y descontrol, en los que la agenda estuvo marcada por los escándalos judiciales que tuvieron a Adorni como protagonista. En este sentido, se espera que Ravier brinde una conferencia semanal, por ahora agendada para los martes, para dar a conocer cada una de las medidas que la gestión de Javier Milei llevará adelante en lo que serán los últimos meses políticos sin estar en campaña.