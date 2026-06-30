30 de junio de 2026 Inicio
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Adrián Ravier brinda su primera conferencia de prensa como vocero presidencial

El portavoz encabeza el encuentro que se lleva a cabo desde las 11. Tras la presentación del viernes, confirmó que responderá preguntas de los periodistas acreditados.

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Adrían Ravier brinda su primera conferencia de prensa como vocero. 

En un nuevo intento del Gobierno de modificar la forma de comunicar y dejar atrás la salida del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, el nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier, brinda su primera conferencia de prensa en Casa Rosada, donde, tras la presentación formal del pasado viernes, confirmó que responderá preguntas de periodistas acreditados en Balcarce 50.

Brom había presentado su renuncia el viernes. 
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Entre sus primeros anuncios realizados, el vocero confirmó que el Gobierno reforzará la ayuda humanitaria a Venezuela, tras el doble terremoto, que se cobró la vida de ocho ciudadanos argentinos. Además, detalló, "hay ocho solicitudes para encontrar ciudadanos sin paradero y una persona se encuentra hospitalizada”.

“Con el objetivo de acompañar a todas las familias que lo precisen y debido a que argentina todavía no disponen actualmente de una representación consular, Cancillería puso a disposición un celular de emergencia. El número es +58 414 2387 145”, explicó Ravier.

Quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial

El Gobierno anunció a Adrián Ravier, el diputado nacional por la provincia de La Pampa, como nuevo vocero del presidente Javier Milei en reemplazo de Manuel Adorni, quien ocupaba también el puesto de jefe de Gabinete. La decisión se tomó en una reunión realizada en la Quinta de Olivos.

Ravier es economista y en 2025 fue electo para ser diputado nacional por la provincia de La Pampa en el período del 2025 al 2029. Tiene un vínculo cercano al presidente con quien firmó su último libro llamado La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek.

También, es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA), tiene una Maestría en Economía y Administración de Eseade (2004) y es Doctor en Economía Aplicada con honores por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid en 2009.

Noticia en desarrollo.-

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