En medio de una jornada de conflictos, Javier Milei compartió una foto con Fátima Florez y desmintió rumores de separación

De esta manera Milei se pronunció de manera pública por primera vez luego de que el periodista Chiche Gelblung, asegurará que la relación entre el jefe de Estado y la actriz Fátima Florez "no existe más" y dio a entender que hubo una tercera en discordia.

"Me parece que la relación con Fátima Florez no existe más. Yo conozco otro personaje que está rondando en el palacio presidencial y me parece que le ganó a Fátima. No me preguntes quién es porque no lo voy a decir", dijo el periodista en una entrevista con Radio Metro, aunque luego se animó a dar una pista.

"Es una rubia, que antes de ser presidente me pidió que le haga gancho. ‘Haceme gancho por favor, vos que tenés banca’ me dijo", agregó Gelblung.

El periodista recordó que durante la entrevista intentó hacerle preguntas de índole personal al Presidente, pero éste se negó rotundamente. Gelblung, además, consideró que la relación entre Milei y Florez pudo no haber sido genuina. "No sé si fue amor o una necesidad de marketing, qué querés que te diga…", concluyó.