Diputados de Unión por la Patria alertaron al FMI sobre las inconsistencias del Presupuesto 2027 En una carta dirigida a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, señalaron que existen puntos de "opacidad y discrecionalidad" en el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso. Por Agregar C5N en









La carta está dirigida a la Directora Gerente del FMIl, Kristalina Georgieva.

Autoridades e integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Bloque Unión por la Patria de la Cámara de Diputados de la Nación remitieron una carta a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, como así también a distintos directores y subdirectores del organismo, para expresar su "profunda preocupación" en torno al Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2027" (Mensaje N° 43-2026).

Asimismo, aseguran que "en efecto, y sin haber evaluado aún la solidez de los supuestos macroeconómicos propuestos por el PEN ni tampoco la verosimilitud del cálculo de recursos ni de las proyecciones de gasto primario ni de las fuentes y aplicaciones financieras, el proyecto de presupuesto sometido a consideración del Poder Legislativo muestra indicios alarmantes de inconsistencias, opacidad y de espacios de potencial discrecionalidad en la administración de los recursos públicos que podrían afectar la razonabilidad del proyecto de ley bajo análisis".

El documento enviado por el bloque de UP al FMI detalla tres aspectos principales que justifican las consideraciones anteriormente expuestas:

1) Subvaluación del Gasto Tributario y el impacto del RIGI: el Superávit está sobreestimado,ya que oculta el gasto tributario del RIGI. El Gobierno propone un superávit primario de la Administración Pública Nacional de $15,4 billones, aproximadamente 1,1% del PIB. Pero ese superávit no contempla el gasto tributario del RIGI, que se estima en USD 3.359 M anuales, el equivalente a 0,49 pp del PBI (cuando el proyecto esté en “plena ejecución”, siendo que el 47% del total de la inversión se desembolsa hasta el año 2028, inclusive).

2) Discrecionalidad en la Jurisdicción 91: tiene asignaciones presupuestarias que otorgan total discrecionalidad al gobierno. La Jurisdicción 91 pasa de 5,6 a 14,8 billones. De ese total, $7,7 billones sin ley ni criterio. No tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’. Ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija criterio de reparto. ¿Para qué sirve? Es la plata con la que se ‘auxilia’ (presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos.