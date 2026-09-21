21 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Diputados de Unión por la Patria alertaron al FMI sobre las inconsistencias del Presupuesto 2027

En una carta dirigida a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, señalaron que existen puntos de "opacidad y discrecionalidad" en el proyecto enviado por el Gobierno al Congreso.

Por
La carta está dirigida a la Directora Gerente del FMIl

La carta está dirigida a la Directora Gerente del FMIl, Kristalina Georgieva.

Autoridades e integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Bloque Unión por la Patria de la Cámara de Diputados de la Nación remitieron una carta a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, como así también a distintos directores y subdirectores del organismo, para expresar su "profunda preocupación" en torno al Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2027" (Mensaje N° 43-2026).

La revisión se realizará antes de un vencimiento de u$s803 millones con el organismo.
Te puede interesar:

Llega una misión del FMI para revisar el programa económico, las reservas y las metas fiscales

Asimismo, aseguran que "en efecto, y sin haber evaluado aún la solidez de los supuestos macroeconómicos propuestos por el PEN ni tampoco la verosimilitud del cálculo de recursos ni de las proyecciones de gasto primario ni de las fuentes y aplicaciones financieras, el proyecto de presupuesto sometido a consideración del Poder Legislativo muestra indicios alarmantes de inconsistencias, opacidad y de espacios de potencial discrecionalidad en la administración de los recursos públicos que podrían afectar la razonabilidad del proyecto de ley bajo análisis".

El documento enviado por el bloque de UP al FMI detalla tres aspectos principales que justifican las consideraciones anteriormente expuestas:

1) Subvaluación del Gasto Tributario y el impacto del RIGI: el Superávit está sobreestimado,ya que oculta el gasto tributario del RIGI. El Gobierno propone un superávit primario de la Administración Pública Nacional de $15,4 billones, aproximadamente 1,1% del PIB. Pero ese superávit no contempla el gasto tributario del RIGI, que se estima en USD 3.359 M anuales, el equivalente a 0,49 pp del PBI (cuando el proyecto esté en “plena ejecución”, siendo que el 47% del total de la inversión se desembolsa hasta el año 2028, inclusive).

2) Discrecionalidad en la Jurisdicción 91: tiene asignaciones presupuestarias que otorgan total discrecionalidad al gobierno. La Jurisdicción 91 pasa de 5,6 a 14,8 billones. De ese total, $7,7 billones sin ley ni criterio. No tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’. Ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija criterio de reparto. ¿Para qué sirve? Es la plata con la que se ‘auxilia’ (presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos.

3) Duplicación de la Inversión Financiera Neta: muestra un sideral aumento de la inversión financiera neta en 2027 respecto de 2026: se duplica en términos nominales (17,4 billones en 2027 y 9,8 billones en 2026). Contablemente, significa que el PEN propone aplicar una parte significativa del superávit financiero y/o de las fuentes financieras netas al incremento de “inversiones financieras temporarias” y/o de “caja y bancos” y/o de “otras inversiones financieras”. Entonces, ¿Cuál es la razonabilidad de desfinanciar políticas públicas prioritarias o de endeudarse con el fin de acumular bolsones de liquidez o financiar inversiones financieras invisibilizadas que carecen de justificación y propósito y no ocuparse de la discapacidad, la educación, el cumplimiento de la ley (por la retención del impuesto a los combustibles) o la inversión en obra pública?

Los legisladores señalaron que "el FMI no sólo evalúa el desempeño macroeconómico de la Argentina y actualiza sus proyecciones, sino que también introduce modificaciones en metas cuantitativas originalmente pactadas (como el propio gobierno lo reconoce). Por tal motivo, el Fondo también es responsable de este Presupuesto 2027".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Monteoliva aseguró que el operativo de seguridad por la visita del Papa será el más grande de la historia

El Gobierno prepara "el operativo de seguridad más grande de la historia" para recibir al Papa

Kicillof aclaróque la candidatura es un resultado, no un punto de partida”.

De cara a 2027, Kicillof advirtió que "la reconstrucción de una alternativa tiene que ser amplia"

play

El Gobierno agradeció la visita del Papa León XIV a la Argentina y brindó más detalles sobre su agenda

La defensa de Adorni explicó ante la Justicia el origen de los dólares declarados y el costo de la obra en su casa de Indio Cuá.

Adorni y las inconsistencias en su patrimonio: qué dice la declaración patrimonial sobre los dólares y su casa en Indio Cuá

finalmente, adorni presento la justificacion de su patrimonio ante la justicia: 77 paginas para responder 20 puntos

Finalmente, Adorni presentó la justificación de su patrimonio ante la Justicia: 77 páginas para responder 20 puntos

En Caba se espera que haya un millón de personas en la misa del Papa León XIV. 

El Vaticano confirmó la agenda del papa León XIV en Argentina: una por una, todas sus actividades

Rating Cero

La canción se llama Bye, bye, bye y será la primera de la banda que saldrá del programa.

Popstars lanzó la primera canción de la banda, que eliminó a tres participantes

“La familia pide privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, explicó la representante de Cindy Crowford.

Conmoción por la muerte de Presley Gerber, el hijo de la supermodelo Cindy Crawford

Rockstar confirmó que habrá una opción con idioma español para el lanzamiento de GTA VI.

Bombazo: se filtró cuándo será lanzado el esperado modo multijugador de GTA VI

Solange Abraham, campeona de Gran Hermano Generación Dorada.

"Fue lo mejor para los dos", la ganadora de Gran Hermano contó cómo descubrió que su marido era gay

El joven de 22 años le reveló su costado artístico a sus seguidores.

Con guitarra en mano: Felipe Fort se animó a cantar y revolucionó las redes sociales

Adiós a Jorge Zuhair Jury, guionista y hermano de Leonardo Favio. 
play

Dolor en la cultura: falleció el escritor y director Jorge Zuhair Jury, hermano de Leonardo Favio

últimas noticias

La canción se llama Bye, bye, bye y será la primera de la banda que saldrá del programa.

Popstars lanzó la primera canción de la banda, que eliminó a tres participantes

Hace 7 minutos
Sin anunciar su retiro de la selección, dio a conocer cuáles son sus expectativas.

¿Otro que se va? Un campeón del mundo con Argentina le abrió la puerta de salida a la Selección

Hace 21 minutos
Monteoliva aseguró que el operativo de seguridad por la visita del Papa será el más grande de la historia

El Gobierno prepara "el operativo de seguridad más grande de la historia" para recibir al Papa

Hace 34 minutos
León llegará al país el 8 de noviembre y se irá el 11.

Feriado por la visita del papa León XIV: la definición del Gobierno de cara a la multitudinaria misa

Hace 39 minutos
El sector acumula un descenso de 5,6% en 2026.

La actividad metalúrgica se desploma: cayó en agosto un 3,9% más frente a agosto

Hace 1 hora