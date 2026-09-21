Diputados de Unión por la Patria alertaron al FMI sobre las inconsistencias del Presupuesto 2027

Autoridades e integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Bloque Unión por la Patria de la Cámara de Diputados de la Nación remitieron una carta a la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, como así también a distintos directores y subdirectores del organismo, para expresar su "profunda preocupación" en torno al Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional para el año 2027" (Mensaje N° 43-2026).
Asimismo, aseguran que "en efecto, y sin haber evaluado aún la solidez de los supuestos macroeconómicos propuestos por el PEN ni tampoco la verosimilitud del cálculo de recursos ni de las proyecciones de gasto primario ni de las fuentes y aplicaciones financieras, el proyecto de presupuesto sometido a consideración del Poder Legislativo muestra indicios alarmantes de inconsistencias, opacidad y de espacios de potencial discrecionalidad en la administración de los recursos públicos que podrían afectar la razonabilidad del proyecto de ley bajo análisis".
El documento enviado por el bloque de UP al FMI detalla tres aspectos principales que justifican las consideraciones anteriormente expuestas:
1) Subvaluación del Gasto Tributario y el impacto del RIGI: el Superávit está sobreestimado,ya que oculta el gasto tributario del RIGI. El Gobierno propone un superávit primario de la Administración Pública Nacional de $15,4 billones, aproximadamente 1,1% del PIB. Pero ese superávit no contempla el gasto tributario del RIGI, que se estima en USD 3.359 M anuales, el equivalente a 0,49 pp del PBI (cuando el proyecto esté en “plena ejecución”, siendo que el 47% del total de la inversión se desembolsa hasta el año 2028, inclusive).
2) Discrecionalidad en la Jurisdicción 91: tiene asignaciones presupuestarias que otorgan total discrecionalidad al gobierno. La Jurisdicción 91 pasa de 5,6 a 14,8 billones. De ese total, $7,7 billones sin ley ni criterio. No tiene programas con metas físicas, simplemente es ‘Obligaciones a Cargo del Tesoro’. Ningún artículo del proyecto crea ese programa ni fija criterio de reparto. ¿Para qué sirve? Es la plata con la que se ‘auxilia’ (presiona) a la provincia que no llega a pagar sueldos o necesita fondos.
3) Duplicación de la Inversión Financiera Neta: muestra un sideral aumento de la inversión financiera neta en 2027 respecto de 2026: se duplica en términos nominales (17,4 billones en 2027 y 9,8 billones en 2026). Contablemente, significa que el PEN propone aplicar una parte significativa del superávit financiero y/o de las fuentes financieras netas al incremento de “inversiones financieras temporarias” y/o de “caja y bancos” y/o de “otras inversiones financieras”. Entonces, ¿Cuál es la razonabilidad de desfinanciar políticas públicas prioritarias o de endeudarse con el fin de acumular bolsones de liquidez o financiar inversiones financieras invisibilizadas que carecen de justificación y propósito y no ocuparse de la discapacidad, la educación, el cumplimiento de la ley (por la retención del impuesto a los combustibles) o la inversión en obra pública?
Los legisladores señalaron que "el FMI no sólo evalúa el desempeño macroeconómico de la Argentina y actualiza sus proyecciones, sino que también introduce modificaciones en metas cuantitativas originalmente pactadas (como el propio gobierno lo reconoce). Por tal motivo, el Fondo también es responsable de este Presupuesto 2027".