En busca de la unidad, Axel Kicillof encabeza un acto por los 50 años de la muerte de Perón

Desde la provincia de Buenos Aires confirmaron a C5N.com que se invitó a todos los espacios del peronismo, incluido el presidente del PJ bonaerense y diputado, Máximo Kirchner, que ya confirmó su presencia, con la posibilidad abierta de que pueda pronunciar algunas palabras. “La idea es que todos puedan tener voz”, aclararon desde la organización.

A 50 años del paso a la inmortalidad del General Perón.



Acompañamos a @Kicillofok en la inauguración de las obras de restauración de la casa y casa de huéspedes de la Quinta de San Vicente.



Lunes 1 de julio

Quinta de San Vicente

11 hs

El acto comenzará a las 11 con un recorrido por la inauguración de la puesta en valor de la Casa y Casa de Huéspedes de lo que fue la residencia de Perón y Evita, mientras que alrededor del mediodía se dará lugar a los discursos. Si bien es un acto de tinte institucional, se espera la movilización de alrededor de 4 a 5 mil personas.

Del acto participará todo el Gabinete bonaerense, incluidos los ministros relacionados con La Cámpora que no estuvieron presentes en Varela, intendentes, presidente de los partidos justicialistas de cada municipio, movimientos sociales y gobernadores, entre los que estaba confirmado el riojano Ricardo Quintela. Desde el Frente Renovador confirmaron la invitación hacia Sergio Massa, Malena Galmarini y todos los intendentes y legisladores del partido, aunque no informaron si participarán o no.

Axel Kicillof y la interna en el peronismo

A poco más de seis meses de la asunción de Milei, el peronismo aún continúa analizando el devenir de los resultados electorales y el necesario reordenamiento interno del espacio para ver cómo y con quién llegan a las elecciones del año que viene y, en un plazo más largo, al 2027.

En ese esquema, dirigentes que responden a los distintos espacios suelen protagonizar cruce públicos que exponen las diferencias entre aquellos que se alinean detrás de Máximo y quienes lo hacen detrás de Kicillof, lo cual exhibe la falta de una mesa política para encontrar una síntesis entre las diversas posturas.

Los chispazos se repitieron en las últimas semanas, cuando el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, hoy línea Kicillof, realizó actividades políticas en municipios comandados por La Cámpora, como sucedió en Lanús, a cargo de Julián Álvarez, y en Quilmes, comandado por Mayra Mendoza.

El gobernador bonaerense opta por mantenerse al margen de la interna y priorizar la gestión frente al modelo de ajuste que representa el gobierno de Milei. Además, mantiene buen vínculo con la expresidenta Cristina Kirchner, con quien tiene contacto una vez por semana. Si bien entienden que es lógico que existen distintas expresiones dentro del amplio mundo peronista, genera preocupación que estos cruces pongan en riesgo los municipios propios.

“Buscamos no meternos en eso. Estamos en un momento particularmente difícil, gobernando la provincia más grande del país, con un Presidente ausente, con una crisis total. Con este diagnóstico ¿vamos a estar peleando entre nosotros?”, cuestionan desde PBA.

Lo que viene en el peronismo

El armado de las listas para el año que viene es una incógnita y se abren interrogantes sobre el rol que ocuparán Axel, Cristina, Máximo e incluso Massa, quien está próximo a reaparecer públicamente en la presentación de su libro Querer un país, actividad que estará a cargo del periodista y escritor Jorge Asís.

Por su parte, la expresidenta optó por tomar un rol más público a través de sus redes sociales, una herramienta que utiliza para criticar y exponer las falencias del gobierno libertario. Sin embargo, en las últimas semanas se refirió a su propio espacio y cuestionó el acompañamiento de los senadores peronistas Carlos Camau Espínola (Corrientes) y Edgardo Kueider (Entre Ríos) a la Ley Bases.

A través de un reposteo en X a la militante de La Cámpora Sol Magno, aprovechó para dejar un mensaje de cara al futuro sobre la necesidad de cuidar la identidad partidaria a la hora de armar las listas legislativas, al señalar que en el caso de los senadores mencionados, si las boletas hubieran estado encabezadas por las compañeras de La Cámpora Ana Almirón en el caso de Corrientes y Stefania Cora en Entre Ríos los resultados hubiera sido otros para poner un freno a los proyectos de Milei.

En el caso de Kicillof, le escapa a dar definiciones sobre su futuro político y se enfoca en dos aspectos: la administración de la provincia y exhibir su gestión como alternativa al gobierno de Milei, con el reclamo de fondo por los más de 6 billones de pesos que le adeuda el gobierno Nacional, situación que ya fue judicializada.

En ese sentido, también aprovecha para engrosar su agenda federal ante el recorte de Milei a las provincias, al firmar distintos convenios de cooperación con sus pares vinculados a seguridad, salud y trabajo. Ya cerró convenios en Chubut con Ignacio Torres, en Santa Fe con Maximiliano Pullaro y este viernes viajó a La Pampa para encontrarse con Sergio Ziliotto. La semana que viene se podría concretar la visita a La Rioja con Ricardo Quintela.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/Kicillofok/status/1806752662819586423&partner=&hide_thread=false Junto al gobernador de #LaPampa @ZiliottoSergio firmamos convenios de cooperación y asistencia recíproca en materia de seguridad, salud y trabajo. Una tarea que venimos realizando en conjunto para defender los intereses de pampeanos y bonaerenses. pic.twitter.com/9KsMR5EeHo — Axel Kicillof (@Kicillofok) June 28, 2024

“Axel tiene un espíritu absolutamente federal, con el foco en la gestión mientras a nivel nacional hay un Estado ausente. La idea es trabajar en conjunto con un Estado provincial que funcione y bien”, concluyeron. El objetivo de mostrar a la provincia como espejo para todo el país.

Actos en los PJ provinciales

El lunes 1° de julio, se realizarán varios homenajes al histórico dirigente en distintas provincias. En Santiago del Estero, el justicialismo local llevará a cabo la colocación de una ofrenda floral y realizarán una ceremonia en el Monumento de Autopista Santiago La Banda.

En tanto, en Córdoba se espera que se lleve a cabo una misa en la ciudad capital, mientras que en Santa Fe se realizará un homenaje en la sede de la ciudad capital el lunes a la mañana.

A las 17, en el monumento a Perón de calle 554, entre 517 y 519, en la ciudad bonaerense de Quequén, se desarrollará el acto central de homenaje al histórico líder.