Axel Kicillof: "La Ley Bases no tiene ni un artículo que beneficie los sectores medios o los trabajadores"

“Yo ya había planteado que no había un solo artículo en benefició de la provincia de Buenos Aires, de los sectores medios, trabajadores, no hay. Después se redujo en una versión más pequeña que ahora consiguió la aprobación y repito lo mismo”, afirmó Kicillof en una entrevista con Gustavo Sylvestre en Radio 10.

El momento de referirse a las facultades delegadas aprobadas para el Presidente, el gobernador bonaerense entiende que "es de mucha gravedad lo que ocurre".

Axel Kicillof Axel Kicillof cuestionó la Ley Bases aprobada en el Congreso.

"Yo no termino de entender como un Gobierno, que con los instrumentos que tiene lleva adelante este tipo de políticas, como se le da la posibilidad de sin pasar por el poder legislativo, en temas tan delicados como economía y energía, donde se han discutido sus leyes e incluso los que se mueren de ganas, hay que atarles las manos para que no le voten prácticamente cualquier cosa, pero hasta ellos introdujeron modificaciones, ahora le dan una delegación de facultades para que ni tenga que pasar por las cámaras", argumentó.

En otra parte de la entrevista Kicillof cuestionó los dichos de Milei referidos a la destrucción del Estado, los cuales no hay teoría económica que lo avale: “No hay nadie que coincida con esta idea de destruir el Estado como dice. Todas las escuelas económicas comprenden que el Estado puede tener diferentes tipos de intervenciones, pero no haya Estado es algo que no sostiene nadie”.

Axel Kicillof cuestionó la aprobación del RIGI

El gobernador de la provincia de Buenos Aires puso como ejemplo la inversión de Gas Natural Licuado (GNL) prevista en la ciudad de Bahía Blanca, la cual ya estaba anunciada antes de que el Congreso apruebe el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

“Esa inversión ya estaba anunciada. Había un régimen que llegó a la media sanción en Diputados durante el gobierno anterior y eran de determinadas cuestiones que tenían que ver con esta inversión y eran muchos menos beneficios que el RIGI”, expresó en un primero momento Kicillof.

Para luego recordar que “el 1 de sep del 2022 vino el gerente general y la anunció, es decir era una inversión que se iba a hacer sin todos estos beneficios”.

“Esto, que pone en riesgo que los recursos naturales que tenemos jueguen en beneficio del desarrollo local, bueno obviamente le proponen a inversores extranjeros algo que no pone ninguna condición vinculada a la industria argentina”, agregó.

En el mismo sentido Kicillof analizó: “Por eso yo decía que uno puede hablar de promover inversiones, pero no con este grado de poco interés en el desarrollo argentino y el interés nacional”.

Sobre el final volvió a apuntar con la Ley Bases al remarcar que en el proyecto aprobado “no hay un artículo que beneficie en la provincia a los sectores medios y pymes, no lo hay. Creo que hoy más allá de este tipo de reformas que ya hemos criticado, había una mirada de un gobierno que necesitaba mostrar que tenía capacidad legislativa”.