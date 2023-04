Elecciones en Río Negro 2023: ¿qué pasa si no voy a votar?

Qué pasa si no me presento a votar en las Elecciones de Río Negro.

Aquellos que no cumplan con el deber cívico podrían estar expuestos a sanciones. Sin embargo, para quienes tengan la obligación de presentarse a votar y no lo hagan, tendrán 60 días desde la fecha de las elecciones para presentar un justificativo de su ausencia en el Juzgado Electoral de Río Negro. En caso de no hacerlo, los ciudadanos podrían abonar una multa de 700 pesos.