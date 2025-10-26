26 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Guillermo Francos habló sobre el recambio de Gabinete y explicó que "los ministros siempre estamos a disposición del Presidente"

El jefe de Gabinete sufragó en una escuela de Puerto Madero donde aseguró el jefe de Estado "va a analizar el resultado y verá que ajuste tiene que hacer en su equipo".

Por

Francos afrmó que "el Presidente seguramente va a tomar la mejor decisión”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este domingo al eventual recambio de funcionarios y ministros que el Gobierno realizaría luego de las elecciones legislativas nacionales, afirmó que "todos los ministros, siempre estamos a disposición y opinó que "el Presidente va a tomar la mejor decisión".

Jorge Taiana, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.
Te puede interesar:

Taiana visitó a Cristina en su casa en Constitución: "Está bien, animada y con mucha esperanza"

En diálogo con la prensa desde una escuela de Puerto Madero donde sufragó esta mañana, Francos recordó que “como todos los ministros, siempre estamos a disposición del Presidente. Ha dicho que va a pensar la función del resultado electoral cual es el mejor gabinete y equilibrio que pueda generar".

"Con lo cual, como el resultado electoral no está, hay que esperar el resultado y el Presidente seguramente va a tomar la mejor decisión”, remarcó.

En referencia a la cotización del dólar, Francos descartó que el lunes haya una suba de la divisa y pidió que "se queden tranquilos": "Estos altos y bajos que ha habido en estas últimas semanas tiene que ver con la volatilidad que se generan los días previos a una elección"

"La política del gobierno es suficientemente clara, la macro está estable como para que no haya cambios grandes”, concluyó Francos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Legislativas 2025: en una elección sin sobresaltos, y con modesta participación, ya votaron los principales candidatos y referentes

Ángela fue a votar en los próximos días cumplirá los 101 años. 

El momento más emotivo: tiene 100 años y fue votar a una escuela de La Plata

play

Hasta las 15 votó el 41% del padrón, un porcentaje menor a las últimas dos elecciones

Javier Milei compartió fotos suyas en su lugar de votación con una sorprendente edición.
play

La foto retocada que subió Javier Milei y que se volvió viral en las elecciones

play

Votó Sergio Massa: "Estamos en una elección crucial"

Mirtha Legrand volvió a participar de las elecciones tras su ausencia en mayo.

Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años: "Me vestí con los colores de la patria"

Rating Cero

Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul iban a casarse antes del 2026.

Se postergó el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "Se pasa para el 2026"

Mirtha Legrand volvió a participar de las elecciones tras su ausencia en mayo.

Mirtha Legrand fue a votar a sus 98 años: "Me vestí con los colores de la patria"

Ahora, llegó a la gran N roja, Los cretinos, una película animada de Reino Unido que es tendencia y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Es un entretenimiento garantizado para disfrutar en familia.
play

Para toda la familia: de qué se trara Los cretinos, la película animada que es tendencia en Netflix

Hugh Jackman fue fotografiado en Nueva York junto a su pareja Sutton Foster, marcando su primera aparición pública desde que surgieron rumores sobre un posible acercamiento con su exesposa.

Hugh Jackman enfrentó los rumores de reconciliación con su ex esposa pero sorprendió a todos: qué hizo

Esta serie de Netflix mezcla drama y humor negro.
play

La serie de Netflix de solo 8 capítulos que está cargada de humor negro

últimas noticias

Jorge Taiana, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.

Taiana visitó a Cristina en su casa en Constitución: "Está bien, animada y con mucha esperanza"

Hace 12 minutos
Claudia Schijman es un actriz y docente 

Dolor en el espectáculo: murió una de las actrices de El Eternauta

Hace 32 minutos
Diddy quedó al borde de la muerte tras un tenso cruce con otro recluso.

Diddy Combs sufrió un intento de homicidio en la cárcel: qué pasó

Hace 55 minutos
De loque va del año, Cavani ya se perdió 18 partidos oficiales debido a lesiones.

Boca confirmó la lesión de Edinson Cavani: ¿se pierde el Superclásico?

Hace 1 hora
play

Caputo aseguró que no cambiará "nada" del programa económico tras las elecciones legislativas

Hace 1 hora