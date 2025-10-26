Guillermo Francos habló sobre el recambio de Gabinete y explicó que "los ministros siempre estamos a disposición del Presidente" El jefe de Gabinete sufragó en una escuela de Puerto Madero donde aseguró el jefe de Estado "va a analizar el resultado y verá que ajuste tiene que hacer en su equipo". Por







Francos afrmó que "el Presidente seguramente va a tomar la mejor decisión”.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este domingo al eventual recambio de funcionarios y ministros que el Gobierno realizaría luego de las elecciones legislativas nacionales, afirmó que "todos los ministros, siempre estamos a disposición y opinó que "el Presidente va a tomar la mejor decisión".

En diálogo con la prensa desde una escuela de Puerto Madero donde sufragó esta mañana, Francos recordó que “como todos los ministros, siempre estamos a disposición del Presidente. Ha dicho que va a pensar la función del resultado electoral cual es el mejor gabinete y equilibrio que pueda generar".

"Con lo cual, como el resultado electoral no está, hay que esperar el resultado y el Presidente seguramente va a tomar la mejor decisión”, remarcó.

En referencia a la cotización del dólar, Francos descartó que el lunes haya una suba de la divisa y pidió que "se queden tranquilos": "Estos altos y bajos que ha habido en estas últimas semanas tiene que ver con la volatilidad que se generan los días previos a una elección"

"La política del gobierno es suficientemente clara, la macro está estable como para que no haya cambios grandes”, concluyó Francos.