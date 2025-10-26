Martín Lousteau: "El plan económico no le está funcionando a la gente, a las empresas ni a los comercios"

Tras emitir su voto, candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos llamó a los argentinos a participar de la jornada electoral. Además, deseó que los resultados brinden "un Congreso menos polarizado" para el debate.

Martín Lousteau se presenta como candidato a diputado nacional por Ciudadanos Unidos en CABA

El senador nacional y candidato a diputado por el partido Ciudadanos Unidos , Martín Lousteau, votó en el barrio porteño de Palermo y analizó el futuro del país durante la jornada de las Elecciones : pidió "un mejor Congreso" y apuntó contra el Gobierno, al señalar que “el plan económico no está funcionando”.

Elecciones legislativas 2025: hasta las 11 de la mañana votó el 17% del padrón

El legislador, que se presentó a emitir su sufragio en el Instituto San Javier, señaló que a en la renovación de las bancas se necesita “un mejor Congreso que lea y entienda las leyes” . “Ojalá sea menos polarizado en el debate, que no se grite y se pueda hablar más ”, manifestó en diálogo con la prensa después de emitir su sufragio.

Por otra parte, en lo que respecta al presente del país, apuntó contra la gestión de Javier Milei y consideró que “hay que cambiar varias cosas”, ya que “el plan económico no está funcionando”.

Lousteau analizó el día a día de los ciudadanos e indicó: “ Sería bueno que tome nota de que el plan económico no le está funcionando a la gente, a las empresas y a los comercios . Después hay otros temas de transparencia que también hay que cambiar”.

“Lamentablemente, hemos podido discutir o debatir pocas de las propuestas que muchos de nosotros traíamos, ya sea en materia de jubilaciones, en materia de salud”, sostuvo.

Elecciones 2025: cuántos diputados y senadores renuevan su banca, provincia por provincia

Las elecciones legislativas nacionales que se celebran este domingo 26 de octubre permitirán el recambio de buena parte de la composición de ambas cámaras del Congreso, con varias bancas que se ponen en juego.

Los comicios servirán para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados para el período legislativo 2025-2029, además de 24 de las 72 bancas del Senado de la Nación para el período 2025-2031.

Para la Cámara de Diputados, la cantidad de bancas puestas en juego varía según la población de cada provincia. La provincia de Buenos Aires renovará 35 diputados, mientras que distritos con menor cantidad de habitantes, como Tierra del Fuego, solo renovarán dos.

Las 24 bancas de senadores en disputa corresponden a Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cada jurisdicción se designarán tres senadores bajo el sistema de mayoría y minoría.