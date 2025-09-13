Elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires: comenzó el recuento definitivo de votos

13 de septiembre de 2025 Inicio
La Junta Electoral bonaerense inició este sábado el escrutinio final sobre las urnas, que el 7 de septiembre determinaron el triunfo de Fuerza Patria sobre la Libertad Avanza por más de 14 puntos.

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires inició este sábado desde las 8.30 el recuento definitivo de votos de las elecciones legislativas bonaerenses que el 7 de septiembre determinaron el triunfo de Fuerza Patria sobre la Libertad Avanza por más de 14 puntos.

Axel Kicillof. 
La actividad oficial comenzará en el Pasaje Dardo Rocha, ubicado en la ciudad de La Plata, donde se habilitará el ingreso de fiscales y apoderados de todos los partidos. El conteo comenzará por la Sección Capital y el distrito de Campana, para luego continuará con los restantes municipios Primera Sección Electoral.

El acceso para apoderados y fiscales estará habilitado hasta las 8:00 del domingo, cuando se reanude el recuento de votos final. Según lo dispuesto por la Junta Electoral, cada partido político tiene la chance de acreditar hasta 50 fiscales por sector, además de auxiliares y apoderados.

escrutinio-1068x713
El recuento de votos se hará en La Plata.

El recuento de votos se hará en La Plata.

La Libertad Avanza pelea por la Séptima Sección Electoral

El espacio libertario pone el foco en la sección donde su primer candidato, Alejandro Speroni, obtuvo el 32,84% de los votos, y necesita 752 más para poder acceder a una banca. Los fiscales pedirán revisar todas las actas para ver si consigue el número para poder ingresar.

En la elección participaron 175.127 votantes (61,47% del padrón). Fuerza Patria superó el piso del 33,33% y todo indica que se quedará con las tres bancas en disputa.

“Estamos peleando porque la diferencia es de menos de 0,5% puede haber errores. Vamos a revisar todas las actas de escrutinios porque de ahí puede surgir la diferencia que nos falta para llegar a la banca. Esperaremos el escrutinio definitivo porque no consideramos perdida esa banca de la minoría de la séptima sección ni mucho menos; estamos viendo anomalías” advirtió en declaraciones al portal Séptima Sección.

