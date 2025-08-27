La Vicejefatura de Gabinete del Interior definió los montos que percibirán los ciudadanos que desempeñen funciones en los comicios nacionales del 26 de octubre.

Las autoridades de mesa podrán optar por distintas modalidades para el cobro de viáticos.

A dos meses de las elecciones legislativas nacionales, que se celebrarán el domingo 26 de octubre, el Gobierno estableció los montos que percibirán las autoridades de mesa, delegados judiciales y delegados tecnológicos .

Los valores se establecieron a través de la Resolución 347/2025 , publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior.

Cada ciudadano que se desempeñe como autoridad de mesa percibirá $40 mil en concepto de viáticos . Además, si participa en las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral recibirá un adicional de $40 mil.

"Resulta conveniente estimular la participación en actividades de capacitación por parte de dichos ciudadanos, mediante la asignación de una compensación adicional a los efectos de propender a la mejora del desenvolvimiento de los comicios", argumentó el Gobierno.

Por otro lado, la norma establece que los delegados designados por la Justicia Nacional Electoral en los locales de votación cobrarán $80 mil , mientras que los delegados judiciales que remitan los reportes requeridos por la Cámara Nacional Electoral recibirán un adicional de $40 mil.

Por su parte, aquellos que estén encargados de la verificación biométrica de identidad cobrarán $120 mil en concepto de viático y capacitación.

elecciones urna misiones

En cuanto a los delegados judiciales, la Cámara Nacional Electoral recomendó que una parte del viático se abone solo a quienes cumplan con la remisión de reportes de eventos e incidencias durante la jornada electoral.

"Un porcentaje o alícuota —de aproximadamente un 30% del monto total previsto— se haga efectivo únicamente para aquellos agentes que, de acuerdo con lo que informe la Cámara Nacional Electoral, hubiesen dado cumplimiento a la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por dicho Tribunal", detalla la resolución.

Según el texto, el pago de los viáticos se realizará después de las elecciones y los beneficiarios podrán optar por diferentes modalidades: aplicación del Correo Argentino, transferencia bancaria, billetera virtual, o cobro presencial en una sede del Correo Argentino. El derecho a percibir el viático prescribirá a los doce meses de la fecha de la elección.