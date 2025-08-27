27 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Elecciones 2025: el Gobierno confirmó cuánto cobrarán los delegados y autoridades de mesa

La Vicejefatura de Gabinete del Interior definió los montos que percibirán los ciudadanos que desempeñen funciones en los comicios nacionales del 26 de octubre.

Por
Las autoridades de mesa podrán optar por distintas modalidades para el cobro de viáticos.

Las autoridades de mesa podrán optar por distintas modalidades para el cobro de viáticos.

Télam

A dos meses de las elecciones legislativas nacionales, que se celebrarán el domingo 26 de octubre, el Gobierno estableció los montos que percibirán las autoridades de mesa, delegados judiciales y delegados tecnológicos.

La facultad de Ciencias Sociales lanzó una novedosa app.
Te puede interesar:

La UBA lanzó Data CP: una plataforma con toda la información de las próximas elecciones

Los valores se establecieron a través de la Resolución 347/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior.

Cuánto cobrarán las autoridades de mesa en las elecciones nacionales de octubre

Cada ciudadano que se desempeñe como autoridad de mesa percibirá $40 mil en concepto de viáticos. Además, si participa en las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral recibirá un adicional de $40 mil.

"Resulta conveniente estimular la participación en actividades de capacitación por parte de dichos ciudadanos, mediante la asignación de una compensación adicional a los efectos de propender a la mejora del desenvolvimiento de los comicios", argumentó el Gobierno.

Por otro lado, la norma establece que los delegados designados por la Justicia Nacional Electoral en los locales de votación cobrarán $80 mil, mientras que los delegados judiciales que remitan los reportes requeridos por la Cámara Nacional Electoral recibirán un adicional de $40 mil.

Por su parte, aquellos que estén encargados de la verificación biométrica de identidad cobrarán $120 mil en concepto de viático y capacitación.

elecciones urna misiones

En cuanto a los delegados judiciales, la Cámara Nacional Electoral recomendó que una parte del viático se abone solo a quienes cumplan con la remisión de reportes de eventos e incidencias durante la jornada electoral.

"Un porcentaje o alícuota —de aproximadamente un 30% del monto total previsto— se haga efectivo únicamente para aquellos agentes que, de acuerdo con lo que informe la Cámara Nacional Electoral, hubiesen dado cumplimiento a la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por dicho Tribunal", detalla la resolución.

Según el texto, el pago de los viáticos se realizará después de las elecciones y los beneficiarios podrán optar por diferentes modalidades: aplicación del Correo Argentino, transferencia bancaria, billetera virtual, o cobro presencial en una sede del Correo Argentino. El derecho a percibir el viático prescribirá a los doce meses de la fecha de la elección.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei desembarca en Lomas de Zamora con un acto de campaña en medio del escándalo por corrupción

En medio del escándalo por coimas, Milei desembarca en Lomas de Zamora con un acto de campaña y una caravana

Elecciones 2025: Corrientes elige gobernador, legisladores e intendentes

Corrientes elige gobernador, legisladores e intendentes

Milei presentó a los candidatos a competir en las elecciones nacionales. 

En medio del escándalo por las coimas, Milei arremetió: "Están molestos porque les estamos afanando los choreos"

Javier Milei junto a su hermana, Karina.

Advierten por la falta de reacción del Gobierno por las coimas: "Hay intentos que son manotazos de ahogado"

Taiana pidió elevar el nivel de participación electoral en las elecciones legislativas. 

Taiana aseguró que el escándalo de las coimas es "un golpe que pega muy arriba"

Carlos Mac Allister no fue el único futbolista que se metió en política.

De la cancha a la rosca: tres ex Selección argentina que coquetearon con la política

Rating Cero

Internaron de urgencia a la Chilindrina.

Internaron de urgencia a la Chilindrina: hay preocupación por su salud

El actor Benedict habló sobre la dieta estricta que debe llevar a cabo en el UCM.

"Es horrible, no me gusta nada" Benedict Cumberbatch reveló cuál es el aspecto que no le gusta de Marvel

¿Cuál es el k-drama que está entre lo más visto?
play

Cuál es el k-drama que está entre lo más visto de Netflix y tiene a todos hablando de sus capítulos

La plataforma incorporó a su catálogo la serie Pecados Inconfesables.
play

Está en Netflix y es una serie adictiva: sube la temperatura, tiene mentiras y videos íntimos

El look de Salazar que compartió en redes sociales.

El look súper al cuerpo de Luciana Salazar que trajo recuerdos de Gatúbela

Jennifer Aniston reflexionó sobre las presiones de Hollywood y las redes sociales.

La impresionante transformación de Jennifer Aniston: su antes y después

últimas noticias

Por los incidentes, 19 personas resultaron heridas

Barbarie en Independiente - U de Chile: el Rojo presentó su descargo ante Conmebol

Hace 3 minutos
play

Alerta en Palermo: bomberos y el SAME cortaron la avenida Juan B. Justo por un escape de gas

Hace 9 minutos
La Justicia rechazó el pedido  de suspensión de juicio y la compensación económica que ofreció Nicolás Mattioli

El hijo de Leo Mattioli irá a juicio por atropellar y matar a una mujer en Santa Fe

Hace 11 minutos
La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9

La diputada libertaria Rocío Bonacci sufrió un fuerte accidente en la ruta 9

Hace 12 minutos
Inter Miami juega el clásico con Orlando City por la League Cup: cómo está Messi de cara a las Eliminatoria

Inter Miami juega el clásico con Orlando City por la League Cup: cómo está Messi de cara a las Eliminatoria

Hace 15 minutos