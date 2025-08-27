A dos meses de las elecciones legislativas nacionales, que se celebrarán el domingo 26 de octubre, el Gobierno estableció los montos que percibirán las autoridades de mesa, delegados judiciales y delegados tecnológicos.
La Vicejefatura de Gabinete del Interior definió los montos que percibirán los ciudadanos que desempeñen funciones en los comicios nacionales del 26 de octubre.
A dos meses de las elecciones legislativas nacionales, que se celebrarán el domingo 26 de octubre, el Gobierno estableció los montos que percibirán las autoridades de mesa, delegados judiciales y delegados tecnológicos.
Los valores se establecieron a través de la Resolución 347/2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de Lisandro Catalán, vicejefe de Gabinete del Interior.
Cada ciudadano que se desempeñe como autoridad de mesa percibirá $40 mil en concepto de viáticos. Además, si participa en las actividades de capacitación reconocidas por la Justicia Nacional Electoral recibirá un adicional de $40 mil.
"Resulta conveniente estimular la participación en actividades de capacitación por parte de dichos ciudadanos, mediante la asignación de una compensación adicional a los efectos de propender a la mejora del desenvolvimiento de los comicios", argumentó el Gobierno.
Por otro lado, la norma establece que los delegados designados por la Justicia Nacional Electoral en los locales de votación cobrarán $80 mil, mientras que los delegados judiciales que remitan los reportes requeridos por la Cámara Nacional Electoral recibirán un adicional de $40 mil.
Por su parte, aquellos que estén encargados de la verificación biométrica de identidad cobrarán $120 mil en concepto de viático y capacitación.
En cuanto a los delegados judiciales, la Cámara Nacional Electoral recomendó que una parte del viático se abone solo a quienes cumplan con la remisión de reportes de eventos e incidencias durante la jornada electoral.
"Un porcentaje o alícuota —de aproximadamente un 30% del monto total previsto— se haga efectivo únicamente para aquellos agentes que, de acuerdo con lo que informe la Cámara Nacional Electoral, hubiesen dado cumplimiento a la remisión de reportes de eventos, incidencias o datos adicionales solicitados por dicho Tribunal", detalla la resolución.
Según el texto, el pago de los viáticos se realizará después de las elecciones y los beneficiarios podrán optar por diferentes modalidades: aplicación del Correo Argentino, transferencia bancaria, billetera virtual, o cobro presencial en una sede del Correo Argentino. El derecho a percibir el viático prescribirá a los doce meses de la fecha de la elección.