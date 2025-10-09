La Justicia Electoral rechazó la reimpresión de boletas para la provincia de Buenos Aires

La Junta Electoral bonaerense consideró “material, temporal y jurídicamente inviable” el reclamo presentado por la alianza oficialista, que había solicitado modificar las boletas luego de la renuncia de José Luis Espert, involucrado en una causa por vínculos con el empresario narco Fred Machado.

La Junta Electoral Nacional rechazó este jueves el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reimprimir las boletas únicas de la elección general del 26 de octubre, tras la renuncia del primer candidato a diputado nacional, José Luis Espert , involucrado en una investigación judicial por presuntos vínculos con el empresario narco Fred Machado.

La resolución, firmada por Jorge Di Lorenzo, Hilda Kogan y Alejo Ramos Padilla, calificó la solicitud como “material, temporal y jurídicamente inviable” , y ordenó utilizar las boletas ya impresas, que mantienen “plena validez y vigencia” como instrumento oficial de votación.

El planteo del oficialismo había sido presentado el 6 de octubre por sus apoderados, luego de que Espert, junto a Lucía Benardoni y María Gabriela Gobea, renunciaran a sus candidaturas. En el escrito, el partido reclamaba una reimpresión total de las papeletas para adecuarlas al nuevo orden de la lista.

Sin embargo, la Junta consideró que el pedido fue presentado fuera de término y que implicaba “un riesgo logístico y presupuestario” que comprometía la organización del proceso electoral. Según el Ministerio del Interior, el costo estimado de una reimpresión ascendía a más de 12.000 millones de pesos y demandaría al menos nueve días de trabajo, lo que haría imposible cumplir con el calendario de distribución del Correo Argentino.

Todas las agrupaciones políticas del distrito , a excepción de La Libertad Avanza, se opusieron a la medida . Coincidieron en que se trataba de una maniobra “extemporánea” y que los plazos de modificación del diseño de boleta habían vencido el 1° de septiembre.

El tribunal también remarcó que “la renuncia de un candidato no constituye un hecho de fuerza mayor” que justifique alterar un proceso ya oficializado. “Admitirlo implicaría subordinar la seguridad del proceso electoral a contingencias políticas internas de las agrupaciones”, sostuvo el fallo.

La resolución dejó además al descubierto las tensiones dentro de la estructura bonaerense de LLA. Tras la caída de Espert, el espacio intentó sin éxito que Diego Santilli encabezara la lista. La Junta no lo autorizó por no haber participado del proceso de oficialización, y definió que la primera candidata será Karen Reichardt, actualmente segunda en el orden original.

Con este fallo, La Libertad Avanza deberá competir en el distrito más grande del país con las boletas ya impresas, que llevan la foto y el nombre de Espert, en un contexto de crisis interna y bajo el impacto político del escándalo que derivó en la salida de uno de los dirigentes más cercanos al presidente Javier Milei.