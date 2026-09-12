13 de septiembre de 2026 Inicio
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Myriam Bregman, lapidaria contra el Gobierno: "Es una banda de delincuentes que se repite en el tiempo"

La diputada del Frente de Izquierda apuntó duro contra la gestión de Javier Milei y criticó la falta de transparencia en el traslado del oro del Banco Central a Suiza. "El Poder Judicial les limpia las causas y vuelven", sentenció.

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Myriam Bregman pasó por los estudios de C5N y analizó la coyuntura política junto a Juan Di Natale y Carolina Papaleo.

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman apuntó contra el gobierno del presidente Javier Milei: "Esta es una banda de delincuentes que se repite en el tiempo. El Poder Judicial les limpia las causas y vuelven", aseguró sobre el Gabinete y la impunidad de los exfuncionarios.

El Papa encabezó el encuentro.
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La referente del PTS estuvo en los estudios de TVR, en C5N, con la conducción de Juan Di Natale y Carolina Papaleo, donde relacionó la crisis socioeconómica actual con el accionar de las figuras políticas que reaparecen en distintas gestiones a través de los años.

"(Luis) Caputo ligó también; todos tuvieron una limpieza judicial para volver a aparecer siempre al servicio de los mismos poderes fácticos y económicos", argumentó Bregman sobre el sobreseimiento del ministro de Economía en la causa por supuestas cuentas offshore y negociaciones incompatibles con la función pública.

En este mismo sentido, la dirigente le dedicó unas palabras a la senadora oficialista Patricia Bullrich. "Vos a Bullrich la escuchás y no sabés en qué año está hablando ni bajo qué gobierno. Ella va pasando de gestión en gestión y va diciendo casi siempre lo mismo", ironizó.

La polémica por las reservas de oro y la falta de transparencia

Myriam Bregman cuestionó a Milei por la falta de información sobre las reservas de oro de la Argentina. Recientemente, el titular del Banco Central, Santiago Bausili, confirmó que una parte de ellas están depositadas en Suiza, concretamente en el Banco de Pagos Internacionales (BIS), una institución utilizada habitualmente por los bancos centrales.

"Lo del oro es una de las cosas más graves que han pasado en el último tiempo. Se complementa con lo que se votó en la Cámara de Diputados, que deja disponibles las reservas del Banco Central para que las saqueen libremente", remarcó la legisladora.

Bregman denunció la negativa sistemática del Poder Ejecutivo ante los reclamos de información pública sobre el oro argentino: "Dijeron que la Auditoría General de la Nación (AGN) lo había auditado y después aclararon que no. Presentamos muchísimos pedidos de acceso a la información y no contestan. Todo es reservado, todo es secreto, esa es su metodología", cuestionó.

La dirigente habló del impacto social de las medidas económicas, subrayó el cierre masivo de empresas y la continua pérdida de puestos de trabajo, y concluyó que el modelo actual prioriza el beneficio de los grupos financieros a costa de la precarización del pueblo trabajador.

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