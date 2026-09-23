El Senado debatirá dos ejes centrales para el Gobierno: la reforma del BCRA y el régimen de Zona Fría Este jueves, desde las 12, la Cámara alta sesionará en el recinto para tratar la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones al esquema de Zonas Frías. Por Agregar C5N en









El Senado debatirá el Régimen de Zona Fría y la reforma de la Carta Orgánica.

El Senado sesionará este jueves a las 12 para debatir la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones al esquema de Zonas Frías. Tras más de una hora de reunión en Labor Parlamentaria, se resolvió que esos serán los únicos temas del temario. El proyecto sobre el BCRA incluye cambios en el proceso de remoción del Directorio, mientras que la pulseada por Zonas Frías enfrenta resistencias de aliados que ya anticiparon su rechazo.

En esta nueva contienda, el oficialismo confía en alcanzar los dos tercios para blindar la iniciativa, aunque la nueva versión de la Cámara alta ajustará el artículo 3 y fijará que la salida de autoridades del BCRA requiera mayoría absoluta. “Dos tercios requiere modificar la Constitución, no corresponde para remover un director”, explicaron fuentes parlamentarias, en medio de la pulseada que el Gobierno considera estratégica para consolidar su plan económico.

En ese sentido, el dictamen deja claro que es el Senado el que tiene la exclusividad para discutir nombramientos y remociones, y obliga a que los pliegos que se aprueben en comisión se manden dentro del mismo año legislativo. En La Libertad Avanza están confiados: calculan 47 votos en la Cámara alta y después necesitarán más de 170 en Diputados para que el proyecto quede sancionado.

En cuanto al proyecto de Zonas Frías llega al Senado tal cual salió de Diputados en mayo, pero el oficialismo ya sabe que tiene bajas seguras. Los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, y los pampeanos Daniel Kroneberger y Andrea Cristina no lo van a acompañar.

Aun así, creen que algún justicialista de Cuyo podría darles una mano al menos en la votación general. Los más optimistas calculan que la sesión se puede estirar hasta siete horas, con un debate largo y cargado de tensión.