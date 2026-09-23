23 de septiembre de 2026 Inicio
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El Senado debatirá dos ejes centrales para el Gobierno: la reforma del BCRA y el régimen de Zona Fría

Este jueves, desde las 12, la Cámara alta sesionará en el recinto para tratar la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones al esquema de Zonas Frías.

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El Senado debatirá el Régimen de Zona Fría y la reforma de la Carta Orgánica. 

El Senado debatirá el Régimen de Zona Fría y la reforma de la Carta Orgánica. 

El Senado sesionará este jueves a las 12 para debatir la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y las modificaciones al esquema de Zonas Frías. Tras más de una hora de reunión en Labor Parlamentaria, se resolvió que esos serán los únicos temas del temario. El proyecto sobre el BCRA incluye cambios en el proceso de remoción del Directorio, mientras que la pulseada por Zonas Frías enfrenta resistencias de aliados que ya anticiparon su rechazo.

La iniciativa obtuvo media sanción y será girada a Diputados.
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En esta nueva contienda, el oficialismo confía en alcanzar los dos tercios para blindar la iniciativa, aunque la nueva versión de la Cámara alta ajustará el artículo 3 y fijará que la salida de autoridades del BCRA requiera mayoría absoluta. “Dos tercios requiere modificar la Constitución, no corresponde para remover un director”, explicaron fuentes parlamentarias, en medio de la pulseada que el Gobierno considera estratégica para consolidar su plan económico.

En ese sentido, el dictamen deja claro que es el Senado el que tiene la exclusividad para discutir nombramientos y remociones, y obliga a que los pliegos que se aprueben en comisión se manden dentro del mismo año legislativo. En La Libertad Avanza están confiados: calculan 47 votos en la Cámara alta y después necesitarán más de 170 en Diputados para que el proyecto quede sancionado.

En cuanto al proyecto de Zonas Frías llega al Senado tal cual salió de Diputados en mayo, pero el oficialismo ya sabe que tiene bajas seguras. Los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, y los pampeanos Daniel Kroneberger y Andrea Cristina no lo van a acompañar.

Aun así, creen que algún justicialista de Cuyo podría darles una mano al menos en la votación general. Los más optimistas calculan que la sesión se puede estirar hasta siete horas, con un debate largo y cargado de tensión.

Qué modificaciones en el régimen de subsidios al gas propone el proyecto de ley

El nuevo proyecto propone reestructurar el esquema de subsidios al consumo de gas natural y propano, con el reemplazo de criterios geográficos por un sistema de segmentación enfocado en la vulnerabilidad socioeconómica de las personas, familias o entidades usuarias del servicio.

1. Criterios de inclusión por ingresos y vulnerabilidad

Para las zonas templadas e intermedias, el beneficio se asignará exclusivamente a los hogares que cumplan con los siguientes requisitos:

  • Límite de ingresos: acreditar ingresos mensuales iguales o inferiores a 3 Canastas Básicas Totales (CBT) para un "hogar tipo 2" del INDEC (equivalente a $4.400.000 para una familia de cuatro integrantes).

  • Inclusión directa: califican automáticamente los hogares que cuenten con un integrante con Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o con Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), sin importar su nivel de ingresos.

  • Inclusión bajo evaluación: los hogares con un integrante que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD) quedarán sujetos a una revisión posterior por parte de la Secretaría de Energía.

2. Alcance geográfico y excepciones

El impacto de la medida variará según la región del país:

  • Zonas que mantienen el beneficio general: se sostienen los subsidios residenciales para la Patagonia, Malargüe (Mendoza) y la Puna.

  • Zonas incorporadas en 2021: las regiones añadidas en la ampliación de ese año perderán el criterio geográfico general. El beneficio quedará limitado únicamente a los usuarios de menores ingresos que califiquen dentro del SEF, creado mediante el Decreto 943/2025.

3. Información adicional: aplicación del subsidio y energías renovables

  • Cálculo del beneficio: el descuento se aplicará únicamente sobre el componente del precio del gas, y ya no sobre el total de la factura emitida por las distribuidoras.

  • Prórroga: se extiende hasta el año 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables.

4. Regularización del sector eléctrico

Por último, el proyecto incorpora un mecanismo financiero diseñado para que las empresas distribuidoras de electricidad puedan regularizar las deudas que mantienen con CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico).

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