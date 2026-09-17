El Senado dio media sanción a la reforma de la Ley de Biocombustibles La Cámara alta dio luz verde al proyecto que eleva el corte obligatorio de bioetanol del 12% al 15% y el de biodiésel del 7% al 10%, tras un acuerdo entre La Libertad Avanza y sus aliados para proteger la participación de las pymes del sector. Por Agregar C5N en









La iniciativa obtuvo media sanción y será girada a Diputados.

El Senado dio media sanción al proyecto de reforma de la Ley de Biocombustibles, que establece el aumento de los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%. Los nuevos porcentajes comenzarán a aplicarse un año después de la sanción de la ley. Con 41 votos a favor, 25 en contra y cero abstenciones, la Cámara alta dio luz verde a la iniciativa del Gobierno, que ahora será girada a la Cámara de Diputados.

El proyecto pudo aprobarse luego de que se superaran las diferencias sobre la participación de las pymes de biodiésel, tras acordarse modificaciones entre los libertarios y los aliados. Las pequeñas y medianas empresas pretendían mantener su porción del 7,5% del mercado, frente a la reducción progresiva que preveía el proyecto original.

El esquema aprobado prevé dos segmentos: empresas integradas, que participan en toda la cadena productiva, y no integradas, que tendrán el 6,5% del mercado cuando el corte suba al 10%. Con la nueva propuesta, las no integradas contarán con un piso mínimo del 4% desde el 1° de enero de 2031 hasta 2036, lo que les asegura una porción del mercado.

Los senadores respaldaron la reforma a la Ley de Biocombustibles La presidenta de la comisión de Minería, Energía y Combustibles, Flavia Royon, señaló que el dictamen "busca preservar y dar previsibilidad a las capacidades productivas existentes, pero al mismo tiempo crear una transición hacia un marco más competitivo, más transparente y abierto a nuevas tecnologías". Agregó que "en el caso del biodiesel se establece un período de transición hasta el año 2036, y eso asegura que la apertura no va a ser abrupta".

La senadora de Independencia, Beatriz Ávila, expresó su apoyo a "elevar al 15% el corte obligatorio de biocombustibles" por su impacto positivo en el desarrollo energético, ambiental, industrial y regional, y remarcó que "en el norte tenemos la caña de azúcar y para nosotros es importante que podamos avanzar en esta ley que es de vanguardia".

En la misma línea, el exgobernador tucumano Juan Manzur sostuvo que la norma "pone la mirada en el norte argentino, en una zona pobre, una zona castigada", y que impactará positivamente en los pequeños productores de su provincia.