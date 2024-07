El reclamo de venezolanos en Argentina: "Maduro está sometiendo a la población"

Agregó: "Nuestro país está siendo acribillado por una dictadura y quisiera que el mundo se pusiera una mano en el corazón y gritara por nuestra libertad".

Otro hombre aseguró que su familia está diseminada por toda Latinoamérica y se lamentó: "No es necesario vivir así y no merecemos vivir eso. Que el mundo entienda que no podemos resolverlo solos. El secuestro va a ser para toda Latinoamérica", sentenció.

Una familia partida por las ideas políticas

Madeleine es una joven venezolana que reveló que hace 9 años que no ve a sus familiares porque no puede volver a Venezuela. Apuntó al gobierno de Nicolás Maduro como un "régimen de dictadura", y pidió que se muestren las actas correspondientes al escrutinio del domingo pasado. "Con mi padre no puedo ni hablar, el apoya al Gobierno y siempre ha sido una discusión familiar", comentó la joven.

La historia de esta venezolana marca el quiebre de muchas familias que están a favor y en contra del mandatario venezolano, que se proclamó ganador con más del 50% de los votos. "Hace 9 años que no veo a mi hija. Gracias a la Argentina que nos cobijó. Ahora ya tengo otro hijo nacido acá. Y quiero que conozca el país libre en donde yo nací y crecí y por el que luché". La joven agregó que salió del país casi corriendo, y que desafortunadamente "del régimen no se sale con votos". En relación con su familia destacó: "No apoyaron mi lucha y no entienden el porqué fuimos perseguidos políticos, era cárcel o nos íbamos del país. En mi caso hasta que no pasen 10 años no puedo volver o cuando caiga este régimen. Nadie va a entender lo que le toca vivir en ese lugar. Queremos que vean a sus nietos crecer no sólo a través de una videollamada", planteó Madeleine.

Maduro insistió en que quieren la "desestabilización" de su gobierno

Por su parte, el mandatario venezolano reelegido en estos polémicos comicios, acusó a la oposición de buscar la desestabilización del país y sostuvo que "las redes sociales están complotadas" con ese fin, "porque no soportan" que se hayan "recuperado" y estén "en la senda de recuperación total".

Los líderes opositores, María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, aseguran tener las pruebas que demuestran su triunfo, obteniendo el 70% de los votos.