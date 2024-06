El radicalismo le tira la pelota al Gobierno para avanzar con la Ley Bases

En una reunión entre funcionarios del Ejecutivo con diputados dialoguistas, la UCR planteó la exigencia de que el Gobierno manifieste públicamente sus intenciones respecto de la Ley Bases y el Paquete Fiscal. Podrían no respetarse los acuerdos en el Senado. El complejo objetivo del oficialismo: sesionar el 27 de junio.

La reunión con los funcionarios, que se encargaron de aceitar las negociaciones entre el Gobierno y el Congreso, tuvo lugar luego del primer acercamiento del ministro de Interior, Guillermo Francos, con los jefes de los bloques dialoguistas horas después de la aprobación en el Senado. En aquel entonces, la intención del Ejecutivo era que la Cámara de Diputados insista con su versión del Paquete Fiscal para recuperar la vuelta del Impuesto a las Ganancias y la redacción de original de bienes personales, dejando vía libre para que la Ley Bases pueda salir como quedó. Ahora todo indica que podrían no respetarse los acuerdos en el Senado .

Diputados NA / MARIANO SANCHEZ

A partir de lo que pudo conocer C5N una vez finalizada la reunión, los diputados radicales le exigieron al Gobierno que realice un pronunciamiento claro de cuáles son sus intenciones. Esperan que el Ejecutivo manifieste públicamente su postura sobre cada uno de los puntos que generan discusión y hasta tanto eso no suceda, el bloque no tendrá un pronunciamiento propio. Incluso sugirieron hacerlo a través de @OPRArgentina, la cuenta de gobierno de Javier Milei. Fuentes allegadas a Casa Rosada, no obstante, marcaron distancia a esto y explicaron: “nosotros tenemos nuestra propia estrategia de comunicación”; aunque aclaran que lo evaluarán internamente.

Lo que más complica a los radicales tiene que ver con lo pactado en el Senado. El caso del senador Pablo Blanco con Aerolíneas Argentinas es un claro ejemplo. En la votación de la semana pasada, el fueguino aceptó acompañar las facultades delegadas luego de que le garantizaran los cambios en la ley que había pedido, entre ellos, evitar la privatización de la aerolínea de bandera. Si no se respetan las modificaciones y los radicales insisten con su privatización (tal cual decía el proyecto votado en Diputados), exponen a un senador del mismo partido.

Para tratar de saldar esta y otras discusiones, los diputados del partido centenario pretenden que los legisladores de la Cámara alta se expidan al respecto públicamente. Lo mismo sucede con los gobernadores: algunos legisladores esperan que los cinco mandatarios firmen una nota para reclamar los recursos para las provincias y que quede claro quienes necesitan el Paquete Fiscal. En conclusión, el bloque radical comandado por De Loredo, quiere resguardarse antes de tomar cualquier definición y tener respaldo ante cualquier reclamo.

Guillermo Francos Conferencia de prensa 28 mayo 2024 Ignacio Petunchi

En cuanto a las intenciones del Gobierno, ratifican su conformidad con la nueva redacción del RIGI, las modificaciones en minería y las facultades delegadas; mientras que insisten con la necesidad de recuperar el impuesto a las ganancias planteado en diputados junto con bienes personales. Según explican, en el caso de las privatizaciones simplemente “no tenían los votos” en el Senado; en consecuencia, descartan cualquier compromiso con los legisladores de la Cámara Alta. Esto deja a los dialoguistas en un lugar incómodo y por eso es que buscan una manifestación pública del Ejecutivo.

Además de los funcionarios José Rolandi y María Ibarzábal Murphy, participaron diputados de manera presencial y virtual. En el Salón de Honor, contiguo al despacho de la presidencia, estuvieron presentes Rodrigo De Loredo (UCR), Silvia Lospennato (PRO), Juan Manuel López (CC), Eduardo Falcone (MID), Oscar Zago (MID), Gabriel Bornoroni (LLA) y Karina Banfi (UCR). Mientras que José Luis Espert (LLA), Carla Carrizo (UCR), Silvana Giudici (PRO), Miguel Ángel Pichetto (HCF) y Oscar Agost Carreño (HCF) lo hicieron de manera virtual. Martín Menem no estuvo en la reunión ya que se encuentra en Chubut junto a Karina Milei por la registración del partido en la provincia.

La intención del Gobierno es volver a reunirse la próxima semana, por lo que durante el fin de semana largo seguirá todo stand by. Su objetivo es sesionar el 27 de junio, una fecha muy cercana y con poco margen para negociar, ya que, los proyectos deben pasar nuevamente por el plenario de comisiones antes de llegar al recinto y lo que pueda pasar allí es una verdadera incógnita.

Desde Unión por la Patria, explican que por ahora no tienen definida la estrategia. Están a la espera de lo que determinen los dialoguistas con el Ejecutivo para saber cuáles son las reglas de juego. Las discusiones reglamentarias sobre si se pueden o no tratar ciertos títulos –como la eliminación de la moratoria que fue extraída antes de la votación- están a la orden del día y un problema para resolver entre quienes facilitaron la aprobación de las leyes. En UxP pretenden ir paso a paso y evaluar, en primer lugar, lo que suceda en las comisiones con la firma del dictamen.