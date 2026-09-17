El pedido del Gobierno por el proyecto de Malvinas: "Pausar otras discusiones y darle máxima prioridad en el Congreso" Tras el envío del texto de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el Ejecutivo remarcó que "no podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras islas, que son y serán argentinas". Por Agregar C5N en









Javier Milei pidió a la oposición "darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto en el Congreso".

El Gobierno envió este jueves al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que propone cambios en materia de seguridad, defensa, protección de recursos naturales e infraestructura crítica. El texto ingresó a la Cámara de Diputados durante la madrugada de este jueves y ahora deberá iniciar su tratamiento parlamentario. "No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas", expresó el Ejecutivo en un comunicado.

La cuenta Oficina del Presidente publicó un texto en redes sociales en el que sostiene que "la iniciativa constituye un hito en el proceso de recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país". "Todos los argentinos, de todas las edades y de todos los rincones del país, reconocen en Malvinas una causa nacional, y en su recuperación, una promesa que cada generación hereda de la anterior", subraya.

El pedido del Gobierno por la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional en las Islas Malvinas: "Poner una pausa a otras discusiones y a darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto en el Congreso" "La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional se estructura sobre tres pilares: castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos para que cesen en esa conducta; y dotar al Estado Nacional de herramientas para protegerse frente a amenazas externas", repasa el comunicado.

Según detalla, "el proyecto tiene por objetivo derogar el régimen ineficiente de la Ley N° 26.659 sancionada en 2011 y reemplazarlo por uno más duro, además de agravar las sanciones penales contra quienes ilegítimamente hacen negocios en nuestro territorio, sus accionistas y proveedores".

"Asimismo, se crea el Sistema de Seguridad Nacional, regido por un Consejo de Seguridad Nacional, para articular y coordinar las funciones diplomáticas, económicas, de defensa, jurídicas y de inteligencia, junto con la protección de las infraestructuras críticas y de la soberanía nacional", añade.

Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas. Observatorio Malvinas "La República Argentina debe tener un marco normativo integral y coordinado para la defensa de su soberanía y el fortalecimiento de sus capacidades institucionales frente a las amenazas de nuestro tiempo. Todo lo que se hizo en el pasado resultó insuficiente e ineficaz para defender de manera efectiva la Causa Malvinas", señala el texto. Finalmente, el presidente Javier Milei "invita a toda la dirigencia política a poner una pausa a otras discusiones y a darle máxima prioridad y celeridad al tratamiento de este proyecto en el Congreso". "No podemos darle el lujo a quienes usurpan nuestro territorio de no trabajar juntos para la recuperación de nuestras Islas Malvinas que son y serán argentinas", concluye la misiva. pic.twitter.com/V8olMXqsVk — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 17, 2026