El plan Milei colapsa en varios flancos en el comienzo de la campaña electoral

La doctrina del shock, instalada como nunca antes por el Presidente, parece habérsele vuelto en contra en una semana muy intensa, repleta de reveses y nuevos problemas para un gobierno que hace rato perdió la agenda pero que, ahora también, parece haber extraviado la brújula.

La magnitud de la crisis que se ha ido gestando casi desde el inicio de la gestión libertaria es aún impredecible pero ya pasó de la fase en la que las tensiones se acumulaban.

El escenario actual muestra una profundización exponencial de los conflictos que ponen en el ojo del huracán a Javier Milei y sus más estrechos colaboradores. La pretensión libertaria de llegar holgado a la contienda electoral, replicando lo sucedido en la ciudad de Buenos Aires, parece impracticable por los efectos de sus políticas en la economía real, el agotamiento del esquema de dólar pisado como única respuesta a la tensión inflacionaria y las heridas que se han ido generando en gobernadores y dirigentes políticos de todo el país que apoyaron el ajuste y hoy exigen algo de lo que se les prometió.

El escenario se pone aún más complicado si a esto se suman la tragedia derivada de la falta de control estatal en el caso del fentanilo adulterado y el flamante escándalo por la filtración de audios del ex titular de la agencia nacional de Discapacidad en la que relataba presuntos actos de corrupción de la hermana presidencial y sus laderos, los Menem. La difusión de los audios llegó en el momento más oportuno para mensurar en su justa medida el tamaño de la hipocresía del proyecto libertario. Los comentarios de Diego Spagnuolo se viralizaron Mientras el oficialismo defendía sin éxito el veto presidencial a la Ley de emergencia en discapacidad.

Por las mismas horas en la que funcionarios y diputados hacían coro para justificar el desfinanciamiento del área -esgrimiendo actos de corrupción aún no comprobados de los beneficiarios del certificado de discapacidad- ellos mismos se veían implicados en una denuncia de esa índole. Hoy hay cientos de personas que perdieron su pensión o sus derechos que ven como se acusa a las más altas esferas del gobierno de recibir coimas con su dinero.

La ironía es aún mayor cuando se toma en cuenta que todo el affaire del presidente atacando a un niño de 12 años que está dentro del espectro autista se inició a partir de que la familia de Ian Moche contó que, en una reunión, Spagnuolo les habría dicho “por qué yo tengo que pagar peaje y ustedes no?”. Si recordamos que uno de los eufemismos que se usan como sinónimo de coimas es justamente “peaje” la mueca del destino se vuelve aún más clara.

El gobierno intentó con fuerza sacar de los medios aliados tanto este tema como el del fentanilo y en un principio lo logró. Sólo C5N, Radio 10, Ámbito financiero y algunas otras radios y portales siguieron el tema con decisión. Pero conforme pasaron las horas y la dupla integrada por el Juez Casanello y el fiscal Picardi avanzaba en la investigación de los hechos, las noticias se volvieron inocultables.

Al aciago panorama se suma la aplastante sesión del Senado donde se sancionaron las leyes de Emergencia en pediatría y el financiamiento universitario, además de rechazar los decretos contra el INTA, INTI, Vialidad, el Banco de Datos Genéticos e institutos culturales. Un día antes, el oficialismo había perdido cuatro diputados en la sesión en la que se ratificó la ley de Emergencia en Discapacidad pero logró sostener el veto al aumento de los jubilados. La deserción entraña muchas más complejidades que la simple evidencia de perder cuatro manos alzadas.

Los legisladores, Marcela Pagano (Buenos Aires), Carlos D’Alessandro (San Luis), Gerardo González (Formosa) y Lourdes Arrieta (Mendoza), tuvieron enfrentamientos con el mismo grupo que fue denunciado por Spagnuolo en la charla que se filtró. Fue el puntano D’Alessandro el que aseguró: “todos los hechos de corrupción tienen el apellido Menem”. En una durísima carta dirigida al presidente, Pagano aseguró que su entorno "lo manipula" y que "le han tomado el timón y lo conducen, como en los días más oscuros de nuestra historia, hacia la tormenta".

El esfuerzo por desligar al presidente de ese entramado es lógico. El primer mandatorio no es un fusible en ningún gobierno. La pregunta que subyace es si Milei estaría dispuesto a desprenderse de los primos Menem y hasta de Karina si el escándalo que los envuelve crece. Para eso falta porque todavía no está claro que Spagnuolo ratifique en sede judicial lo que dijo en privado. El temor de que ventile más detalles existe y por eso varios de los habituales voceros del gobierno salieron a bajarle el precio a la relación que tenía con Javier Milei pero los registros de visitas a Olivos avientan cualquier dato que busque relativizar la cercanía que tenían hasta esta semana.

En suma, los hermanos Milei perdieron en todos los ámbitos posibles en estos días y el sector financiero también parece reflejar eso. La presión alcista del dólar es indisimulable y obliga a fijar tasas cada vez más altas para que las inversiones se queden en pesos, lo que a la vez provoca cada vez mayor recesión al encarecer el crédito para el sector productivo. El estimador mensual de la economía registró una caída por segundo mes consecutivo en la actividad, que cayó cuatro meses en el semestre. Además, en un nuevo síntoma de retracción del consumo en el país, el sector mayorista re­gistró su tercera baja men­sual consecutiva y los shop­pings sufrieron su primera merma anual en los últimos ocho meses.

Perdido en la gestión financiera, destruyendo la economía real, con los integrantes de más alto rango sospechados de corrupción y perdiendo aliados cada día, encara una campaña electoral con muchos riesgos de cara al 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y al 26 de octubre a nivel nacional.

Quizás el apoyo del establishment local -expresado en el Council of the Americas-, el del FMI -que continúa enviando dólares que deberán pagar generaciones futuras de argentinos-, el blindaje mediático y el apoyo de toda la derecha alcancen para encarar una contienda electoral de modo exitoso. Pero, aún con un oficialismo victorioso, el 27 de octubre ninguno de los problemas que hoy se acarrean desaparecerá. En efecto, la crisis que atraviesa el gobierno -y quizás todo el sistema republicano- es profunda y polimorfa. Tiene distintas vertientes y no parece que vaya a solucionarse con la expulsión de un funcionario, un cambio de gabinete, un dato positivo de la economía o un buen resultado electoral.

Como una especie de crisol de frentes de conflicto, los libertarios acumularon tensiones que hoy parecen volverse todas juntas en su contra. Por eso es sugestivo el silencio de un gobierno que hizo del enfrentamiento un pan cotidiano. El grito y la denuncia de la oposición no tuvo, en los últimos tres días, una respuesta y esto sirve para mensurar la profundidad del desconcierto ante el colapso.