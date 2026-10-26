Sergio Massa habló del balotaje en Brasil y el peronismo: "El triunfo de Lula es una bocanada de ánimo"

El líder del Frente Renovador habló con Fernando Borroni en Radio 10 luego de la histórica victoria del candidato del PT frente a Flávio Bolsonaro.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa , habló con Fernando Borroni en Radio 10 sobre la victoria de Luiz Inácio 'Lula' da Silva sobre Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta electoral presidencial en Brasil, en el que el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) resultó reelecto para un cuarto mandato.

"Obviamente para el peronismo y su sistema de alianzas el triunfo de Lula es una bocanada de ánimo, de aire fresco, de alegría. Es una inyección emocional importante y creo que eso es valioso", consideró el exministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández.

Destacó "la construcción" del dispositivo electoral que le permitió a Lula volver a la presidencia de Brasil en 2023 y lograr una nueva reelección este año, al tiempo que marcó las diferencias con la estructura de las fuerzas políticas en Argentina, en especial con el peronismo.

"El PT representa hoy la mitad del dispositivo, de la alianza que lleva a Lula al gobierno. De hecho, (Geraldo) Alckmin, el vicepresidente, viene de la centroderecha , las figuras más importantes en el Senado vienen de la centroderecha o del centro. Y además tienen una lógica que también expresa un poco la diferencia de ese país con el nuestro, que es mucho más 'AMBA-céntrico', por decirlo de alguna manera", explicó Massa.

"Tiene un dispositivo de alianzas territoriales con actores regionales, como si dijéramos acá los gobernadores. Eso el peronismo no lo ha hecho todavía. Respetando inclusive que en algunas cosas esos tipos votan distinto que el PT, y que muchas veces Lula pierde votaciones porque tienen una coalición que tiene sus diferencias. Esa dinámica del respeto, de mantener tu nido, en el respeto a la diferencia, es algo que acá, hasta ahora, no se ha logrado, y que requiere de liderazgos comprensivos y no de liderazgos hegemónicos" , aclaró el líder del Frente Renovador.

Sergio Massa celebró el triunfo de Lula da Silva en el balotaje: "La historia lo pone donde se merece"

El domingo, apenas se conoció el resultado del balotaje, el líder del Frente Renovador celebró en redes sociales el triunfo de Luiz Inácio "Lula" da Silva y destacó la trayectoria del presidente de Brasil, en un mensaje donde destacó su legado obrero, su defensa económica y su constante afinidad con la Argentina.

Massa expresó su apoyo incondicional al líder del Partido de los Trabajadores (PT) con una frase contundente en el inicio de su texto: "Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida".

El exministro de Economía repasó los hitos de la carrera política del brasileño y su impacto en la estructura social de su nación. "La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos", escribió Massa.

Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida.



La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos.



El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este… https://t.co/tWUeTavhSj pic.twitter.com/av5Lni29bJ — Sergio Massa (@SergioMassa) October 26, 2026

El referente del peronismo hizo hincapié en la relación bilateral y en los gestos personales hacia el país. "El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento", sostuvo.

Para finalizar su publicación, Massa auguró una continuidad en la relevancia de su aliado regional. "La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA", sentenció el líder del Frente Renovador en su cuenta oficial.