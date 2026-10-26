27 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Sergio Massa habló del balotaje en Brasil y el peronismo: "El triunfo de Lula es una bocanada de ánimo"

El líder del Frente Renovador habló con Fernando Borroni en Radio 10 luego de la histórica victoria del candidato del PT frente a Flávio Bolsonaro.

Por
Massa destacó el triunfo de Lula en la segunda vuelta electoral.

Massa destacó el triunfo de Lula en la segunda vuelta electoral.

Lula da Silva y Sergio Massa.
Te puede interesar:

"Lágrimas de libertario", la oposición argentina celebró la reelección de Lula da Silva en Brasil

"Obviamente para el peronismo y su sistema de alianzas el triunfo de Lula es una bocanada de ánimo, de aire fresco, de alegría. Es una inyección emocional importante y creo que eso es valioso", consideró el exministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández.

Destacó "la construcción" del dispositivo electoral que le permitió a Lula volver a la presidencia de Brasil en 2023 y lograr una nueva reelección este año, al tiempo que marcó las diferencias con la estructura de las fuerzas políticas en Argentina, en especial con el peronismo.

"El PT representa hoy la mitad del dispositivo, de la alianza que lleva a Lula al gobierno. De hecho, (Geraldo) Alckmin, el vicepresidente, viene de la centroderecha, las figuras más importantes en el Senado vienen de la centroderecha o del centro. Y además tienen una lógica que también expresa un poco la diferencia de ese país con el nuestro, que es mucho más 'AMBA-céntrico', por decirlo de alguna manera", explicó Massa.

"Tiene un dispositivo de alianzas territoriales con actores regionales, como si dijéramos acá los gobernadores. Eso el peronismo no lo ha hecho todavía. Respetando inclusive que en algunas cosas esos tipos votan distinto que el PT, y que muchas veces Lula pierde votaciones porque tienen una coalición que tiene sus diferencias. Esa dinámica del respeto, de mantener tu nido, en el respeto a la diferencia, es algo que acá, hasta ahora, no se ha logrado, y que requiere de liderazgos comprensivos y no de liderazgos hegemónicos", aclaró el líder del Frente Renovador.

Sergio Massa celebró el triunfo de Lula da Silva en el balotaje: "La historia lo pone donde se merece"

El domingo, apenas se conoció el resultado del balotaje, el líder del Frente Renovador celebró en redes sociales el triunfo de Luiz Inácio "Lula" da Silva y destacó la trayectoria del presidente de Brasil, en un mensaje donde destacó su legado obrero, su defensa económica y su constante afinidad con la Argentina.

Massa expresó su apoyo incondicional al líder del Partido de los Trabajadores (PT) con una frase contundente en el inicio de su texto: "Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida".

El exministro de Economía repasó los hitos de la carrera política del brasileño y su impacto en la estructura social de su nación. "La historia del obrero que perdió hasta ganar, que fundó la clase media brasilera e industrializó su país defendiendo la soberanía y sus recursos", escribió Massa.

El referente del peronismo hizo hincapié en la relación bilateral y en los gestos personales hacia el país. "El que siempre tuvo un abrazo y una muestra de cariño para la Argentina merecía este reconocimiento", sostuvo.

Para finalizar su publicación, Massa auguró una continuidad en la relevancia de su aliado regional. "La historia de Lula no termina acá. Hoy lo pone donde se merece: EN LA HISTORIA", sentenció el líder del Frente Renovador en su cuenta oficial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Massa compartió una foto junto a Lula en sus redes sociales.

Massa respaldó a Lula de cara al balotaje en Brasil: "Mañana y siempre"

El Presidente y su rumbo a la reelección. 

A un año de las elecciones: el derrotero de Milei en la búsqueda de su reelección

Los principales referentes del peronismo vuelven a reunirse.

Cumbre del peronismo: los principales referentes se reunieron con foco en las PASO y el Presupuesto 2027

Sergio Massa en la UNSAM.       

Massa: "La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante"

Múltiples actos y conversaciones en marcha. 

Lealtad peronista: "unidad" y "gran frente electoral", los desafíos para el 2027

Javier Milei no logra remontar la imagen del Gobierno.

La confianza en el Gobierno se estancó en octubre y marcó el promedio más bajo de la gestión

Rating Cero

Candela Arizaga y Facundo Moyano ya pueden verse sin tener que esconderse.

"El amor sabe esperar": el mensaje de Candela Arizaga tras el fin de la restricción perimetral que le impedía verse con Facundo Moyano

La Joaqui y Tiago PZK viven un romance fogoso. 

Enamoradísimos: La Joaqui compartió un álbum de fotos junto a Tiago PZK y encendió las redes

Wanda Nara y Martín Migueles en Japón.

Wanda Nara volvió a mostrar a Martín Migueles en sus redes sociales: "Feliz cumpleaños"

El integrante del programa y la presentadora protagonizaron un momento llamativo.

"Estamos disponibles": la propuesta de Wanda Nara a Nazareno Casero en MasterChef que se suma a los rumores

Un gesto en redes sociales encendió las alarmas del espectáculo

¿Renconciliadas? El gesto de la mamá de Tini Stoessel que desconcertó a todos

Una de las postales de Lali, de gala, en Miami.

La despedida de soltera de Lali Espósito en Miami: el detalle que sorprendió a todos

últimas noticias

Messi se sacó una foto con la azul y oro. 

Lionel Messi se encontró con una leyenda de Boca en Miami y posó con la camiseta

Hace 1 hora
Javier Milei no logra remontar la imagen del Gobierno.

La confianza en el Gobierno se estancó en octubre y marcó el promedio más bajo de la gestión

Hace 1 hora
El 22 de octubre de 2017 luego de que el Tottenham goleara 4-1 al Liverpool, Maradona bajó a los vestuarios y se encontró con Kane.

Quién es Harry Kane: fanatismo por Beckham, golf con Trump y consejos de Maradona

Hace 2 horas
Cartel electoral del Likud, liderado por Benjamín Netanyahu.

Elecciones en Israel: Benjamín Netanyahu enfrenta el desafío de su exfuncionario Gadi Eisenkot

Hace 2 horas
Candela Arizaga y Facundo Moyano ya pueden verse sin tener que esconderse.

"El amor sabe esperar": el mensaje de Candela Arizaga tras el fin de la restricción perimetral que le impedía verse con Facundo Moyano

Hace 2 horas