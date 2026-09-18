18 de septiembre de 2026 Inicio
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Quién es Javier Ruffi, el nuevo Director Nacional del Mercosur

El nombramiento fue publicado este viernes a través de la resolución 146/2026. Se trata del Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, quien asumirá el cargo de manera transitoria.

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, Pablo Quirno, formalizó este viernes la designación transitoria del embajador extraordinario y plenipotenciario Rubén Javier Ruffi al frente de la Dirección Nacional del Mercosur.

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La medida quedó ratificada a través de la Resolución 146/2026, publicada en el Boletín Oficial este mismo viernes. El organismo encabezado por Ruffi orbita bajo la Subsecretaría de Negociaciones Económicas Internacionales e Integración, área dependiente de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería.

En la misma norma, el titular del Palacio San Martín aceptó la renuncia de Ruffi a su función anterior dentro de la estructura diplomática, donde se desempeñaba como titular de la Dirección de Asuntos Institucionales del Mercosur.

Pablo Quirno, canciller de Argentina

Pablo Quirno, canciller de Argentina

Quién es Javier Ruffi, el nuevo Director Nacional del Mercosur

Rubén Javier Ruffi es un diplomático de carrera perteneciente al Servicio Exterior de la Nación. Cuenta con una extensa trayectoria en la administración pública y en la representación diplomática de Argentina. Fue embajador argentino en El Salvador entre 2019 y 2023. Anteriormente, se desempeñó como representante argentino ante el Mercosur y la ALADI en la sede de Montevideo.

Antes de asumir como Director Nacional, ocupó el cargo de Director de Asuntos Institucionales del Mercosur dentro de la misma Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales.

A lo largo de su carrera ha ocupado diversos cargos de gestión y asesoría técnica en materia de integración regional y negociaciones económicas internacionales dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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