El oficialismo logró dictamen para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años

El rechazo de la Iglesia a la baja de imputabilidad: "Encerrar a un chico no resuelve la raíz del problema"

Según explicaron sus impulsores, las penas de privación de la libertad no podrá aplicarse en caso de condenas menores a los 10 años, siempre que el menor no haya cometido un delito grave como homicidio, abuso sexual o secuestro. El texto obtuvo 77 firmas (necesitaba 73 como mínimo) en el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, presidida por la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO), de Familias, Niñez y Juventudes, a cargo de Roxana Reyes (UCR); de Presupuesto, que encabeza José Luis Espert (La Libertad Avanza); y de Justicia, que conduce el libertario Manuel Quintar.

Mariano Cúneo Libarona ministro Justicia La reforma del Régimen Penal Juvenil es impulsada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Ministerio de Justicia

Fueron dos las noticias que irrumpieron en la jornada y pudieron afectar el dictamen de mayoría del oficialismo: el cambio de partido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuyo equipo de trabajo impulsó la redacción del proyecto y notificó este mismo martes que deja el PRO para afiliarse a La Libertad Avanza. "No nos perjudicó la salida de Patricia", sostuvieron para este medio desde el partido presidido por Mauricio Macri, aunque aclararon: "Al menos por ahora y al menos para esta ley".

El proyecto de Régimen Penal Juvenil original que habían enviado al Congreso los ministros de Seguridad y de Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, establecía poner un piso de 13 años. Sin embargo, el oficialismo tuvo que consensuar en 14 años para poder tener un acompañamiento que le asegure el dictamen de mayoría frente a los 15 proyectos que había en debate en el plenario.

pro plenario El PRO acompañó el proyecto oficialista en el plenario.

El fuerte debate entre los diputados

En junio del año pasado, el Poder Ejecutivo había presentado una iniciativa que bajaba a 13 años la edad de imputabilidad. Tras ocho reuniones en la que participaron expertos de la sociedad civil y de la Justicia, en su gran mayoría críticos de la reforma planteada por el Gobierno, el oficialismo logró las modificaciones respecto al proyecto original.

“Este dictamen rechaza ese eslogan mentiroso y despreciable de que al delito de adulto le corresponde pena de adulto. Muy por el contrario, contempla un sistema de aplicación de penas progresivo, razonable. ¿Y qué dice? El proyecto de ley dice que a un joven condenado a una pena de 0 a 3 años no se le puede aplicar pena de prisión efectiva. Dice que, de 3 a 10 años, el juez tiene que evaluar la posibilidad de combinar esa aplicación de pena de prisión efectiva con cualquiera del menú de medidas que contempla el dictamen. Y solamente podrá aplicarse pena efectiva cuando sea superior a 10 años que estamos hablando evidentemente de delitos o de hechos extremadamente graves”, detalló Fernando Carbajal, de Democracia para Siempre.

victoria tolosa paz La diputada Victoria Tolosa Paz se quebró en pleno debate.

"Este Régimen Penal Juvenil tiene fundamentalmente una función resocializadora, educativa, de contención. Tenemos que llegar a tiempo para que aquellos jóvenes y adolescentes que entraron en conflicto con la ley penal puedan tener esa oportunidad de la resocialización", afirmó Reyes, de la UCR.

“Nadie elige ser delincuente. Un pibe que sale de chumbo a los ocho años no elige ser delincuente. No fuimos capaces desde la política de poder brindarle un escenario diferente. Necesitamos más Estado para los pibes y pibas de Argentina, no cárceles. Cárceles para el narcotráfico, para los evasores, para los que violan y matan a nuestros pibes y pibas y a sus familias", protestó Victoria Tolosa Paz (UxP).

A su turno, el diputado nacional del Frente de Izquierda, Christian Castillo, calificó la propuesta del oficialismo y sus aliados como "una bomba de humo que no resuelve ninguno de los problemas que se proponen resolver". Además, agregó: "La evidencia en los países en donde se ha bajado la edad de punibilidad demuestra que no disminuye la cantidad de delitos que realizan las personas de edades a las cuales se extiende la punibilidad sino que incluso han aumentado".