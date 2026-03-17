Qué fue de la vida del futbolista africano que Maradona recomendó para Newell's Tres décadas después de su paso por el club de Rosario, el malauí Ernest Mtawali debutó en el '95 con poco éxito, pero sugerido por Diego. Por + Seguir en







Maradona recomendó al malauí Ernest Mtawali para Newell's en el '95. Diego Maradona recomendó a Ernest Mtawali para Newell's en 1995.

Diego Maradona recomendó a Ernest Mtawali tras verlo en un amistoso de fútbol sala en Buenos Aires, donde quedó impresionado por su técnica.

A partir de ese aval, Newell's decidió contratarlo en 1995 como una apuesta fuerte tras la frustrada llegada de Carlos Valderrama.

La recomendación de Maradona generó una expectativa alta en torno a Mtawali, quien incluso fue presentado como una posible figura para ocupar el rol de enganche.

Sin embargo, su paso por el club fue breve y con escaso impacto, lo que convirtió aquella sugerencia de Maradona en un episodio curioso de la historia del club. En la historia de Newell's hay episodios que quedaron marcados más por la expectativa que por el rendimiento, y uno de los más singulares tiene como protagonista a Ernest Mtawali, el futbolista africano que llegó a Rosario en 1995 con el aval de Diego Maradona.

El contexto para recibir al africano no era fácil: la institución venía de atravesar el arribo frustrado de Carlos Valderrama, quien fue presentado en el club pero se marchó sin firmar contrato por incumplimientos económicos. En ese escenario, la dirigencia encabezada por Eduardo López buscó un golpe de efecto inmediato y lo encontró en la incorporación de Mtawali, un mediocampista oriundo de Malawi que había sido recomendado nada menos que por Maradona tras compartir un amistoso en Buenos Aires.

En algunos medios locales, el jugador incluso fue apodado como "el Maradona negro", en alusión a su técnica y capacidad con la pelota. Proveniente del club sudafricano Mamelodi Sundowns, su llegada a Newell's generó curiosidad en un plantel conducido por Jorge Castelli que ya contaba con nombres como Fabián Basualdo y Gustavo Raggio.

Ernest Mtawali - Maradona (1) Ernest Mtawali desembocó de Malawi, al sureste de África, para probarse con Newell's en el Torneo Clausura del '95. Pese a las expectativas, el impacto deportivo de Mtawali fue muy limitado: apenas disputó cuatro partidos en el Torneo Clausura 1995 y no logró convertir goles. Las dificultades de adaptación fueron evidentes desde el inicio, tanto dentro como fuera de la cancha.

En un contexto que incluyó problemas de comunicación, cuestiones contractuales y una rápida pérdida de confianza por parte del cuerpo técnico, su paso fue tan breve como decepcionante, al punto que terminó siendo separado del plantel. Tras su salida de Rosario, el africano tuvo un paso por Talleres de Córdoba, aunque sin lograr revertir la imagen que había dejado en el fútbol argentino.

Qué fue de la vida de Ernest Mtawali, el recomendado de Maradona para Newell's A más de tres décadas de aquella experiencia, Ernest Mtawali, hoy de 59 años, continúa ligado al fútbol, aunque desde otro rol. Considerado uno de los jugadores más importantes en la historia de su país, desarrolló luego una carrera como entrenador y dirigente, con fuerte presencia en proyectos vinculados al desarrollo del fútbol en Malawi. Entre 2015 y 2016 tuvo a su cargo la selección nacional de Malawi, en una etapa breve pero significativa dentro de su recorrido. En la actualidad reparte su tiempo entre Malawi y Sudáfrica, donde reside habitualmente, y sigue vinculado a iniciativas formativas y estructuras del fútbol regional. Su historia en Rosario, marcada por la recomendación de Maradona y una expectativa que no logró sostenerse, permanece como uno de los episodios más raros en la memoria de Newell’s.