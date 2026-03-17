IR A
IR A

De qué se trata El gran George Foreman, la película sobre el histórico deportista que es furor en Netflix

El film combina drama, deporte y momentos emotivos que muestran tanto la carrera deportiva del boxeador como su proceso personal fuera del ring.

¿De qué se trata El gran George Foreman

¿De qué se trata El gran George Foreman, la película sobre el histórico boxeador que es furor en Netflix?

¿De qué se trata El gran George Foreman, la película sobre el histórico boxeador que es furor en Netflix?: la propuesta biográfica sobre la vida del legendario luchador se convirtió en una de las opciones más buscadas por los amantes del deporte y las historias de superación.

La película ofrece intensas escenas de combate, duelos con espada y una trama que gira en torno al destino de los inmortales, elementos que marcaron el estilo de la saga.
Te puede interesar:

Highlander: El encuentro final es la película de los 2000 que apareció en Netflix y sorprendió entre las tendencias: ¿de qué se trata?

La N roja continúa ampliando su catálogo con nuevas producciones y series para todos los gustos. Entre los títulos que recientemente llegaron a la plataforma se encuentra Big George Foreman, su nombre original en inglés, un drama deportivo basado en hechos reales que revive la increíble historia de uno de los boxeadores más famosos de todos los tiempos.

El film, estrenado originalmente en 2023, narra el camino de desafios personales del histórico deportista, desde su infancia marcada por la pobreza hasta convertirse en campeón mundial de boxeo. Con una historia inspiradora, el relato muestra los momentos más importantes de la carrera de Foreman, su retiro del deporte, su transformación espiritual y su inesperado regreso al ring que sorprendió al mundo.

El gran George Foreman

Sinopsis de El gran George Foreman, la película deportiva furor en Netflix

La película sigue la vida de George Foreman, quien creció en un entorno humilde y encontró en el boxeo una forma de canalizar su ira y cambiar su destino.

A lo largo de la historia, el protagonista alcanza la gloria deportiva al convertirse en campeón mundial de peso pesado, pero también enfrenta momentos de crisis personal que lo llevan a replantearse su vida. Tras un retiro inesperado, Foreman encuentra un nuevo camino a través de la fe y la espiritualidad. Sin embargo, años más tarde decide regresar al ring en una de las historias de comeback más sorprendentes del deporte.

Tráiler de El gran George Foreman

Embed - El Gran George Foreman | Tráiler Oficial | HBO Max

Reparto de El gran George Foreman

  • El elenco de la película está encabezado por:
  • Khris Davis como George Foreman
  • Forest Whitaker
  • Sullivan Jones
  • Jasmine Mathews
  • Shein Mompremier
  • Deion Smith
  • Sonja Sohn
  • John Magaro

La dirección estuvo a cargo de George Tillman Jr., quien apuesta por una biografía deportiva que explora tanto el éxito profesional como la transformación personal del protagonista.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cuál es la comedia de bodas que vuelve a ser tendencia en Netflix?.
play

Romance, una historia desopilante de dama de honor y diversión asegurada: esta es la película que la rompe en Netflix

Esta producción está siendo destacada en Netflix.
play

Cual es la miniserie con Elizabeth Olsen que llegó a Netflix y con pocos capítulos se convirtió en lo más visto

A lo largo de su experiencia en Corea, atraviesa momentos de soledad y está obligada a conocer nuevas personas para intentar adaptarse y seguir adelante con su sueño. 
play

De qué se trata Un destino en Corea, la nueva película romántica que llegó a Netflix y sorprende a todos

Un lugar para soñar tendrá una precuela centrada en Sarah Jensen (Jessica Rothe) y Everett Reed (Callum Kerr), los padres de Mel. 
play

Un lugar para soñar es la serie que con su séptima temporada llegó a Netflix y es de lo más visto: cuál es la historia

Gracias a su mezcla de acción, drama judicial y suspenso psicológico, Doble riesgo volvió a posicionarse entre lo más visto en Netflix, demostrando que algunos clásicos del cine continúan conquistando a nuevas generaciones de espectadores.
play

Acción y suspenso de los 90: esta famosa película llegó a Netflix y está en el top 3 más visto del momento

La historia se desarrolla en los paisajes paradisíacos de República Dominicana, donde una familia llega para disfrutar de unas vacaciones que prometían ser inolvidables.
play

Secretos, crímenes y una familia particular: esta serie la está rompiendo a Netflix y es lo más visto del momento

últimas noticias

Yiya Murano, la mujer condenada a perpetua por envenenar a tres amigas.

Caso Yiya Murano: el hijo de la "envenenadora de Monserrat" reveló que habría más víctimas de su madre

Hace 11 minutos
La estabilidad del dólar oficial fue determinante.

La inflación mayorista se enfrió al 1% en febrero

Hace 14 minutos
Luciana Martínez en Gran Hermano 2025.

La Justicia liberó a Luciana Martínez y su manager y la causa quedó con la carátula de "hurto"

Hace 1 hora
Los más destacados en el punto verde de Buenos Aires.

Punto por punto: cuáles son todos los espacios que podés visitar en los bosques de Palermo

Hace 1 hora
La normativa establece que cada Unidad Fija equivale al precio más bajo de venta al público de un litro de nafta súper.

Nuevos valores de las multas en Córdoba: qué costo alcanzan a partir de marzo 2026

Hace 1 hora