De qué se trata El gran George Foreman, la película sobre el histórico deportista que es furor en Netflix El film combina drama, deporte y momentos emotivos que muestran tanto la carrera deportiva del boxeador como su proceso personal fuera del ring. + Seguir en







¿De qué se trata El gran George Foreman, la película sobre el histórico boxeador que es furor en Netflix?

¿De qué se trata El gran George Foreman, la película sobre el histórico boxeador que es furor en Netflix?: la propuesta biográfica sobre la vida del legendario luchador se convirtió en una de las opciones más buscadas por los amantes del deporte y las historias de superación.

La N roja continúa ampliando su catálogo con nuevas producciones y series para todos los gustos. Entre los títulos que recientemente llegaron a la plataforma se encuentra Big George Foreman, su nombre original en inglés, un drama deportivo basado en hechos reales que revive la increíble historia de uno de los boxeadores más famosos de todos los tiempos.

El film, estrenado originalmente en 2023, narra el camino de desafios personales del histórico deportista, desde su infancia marcada por la pobreza hasta convertirse en campeón mundial de boxeo. Con una historia inspiradora, el relato muestra los momentos más importantes de la carrera de Foreman, su retiro del deporte, su transformación espiritual y su inesperado regreso al ring que sorprendió al mundo.

El gran George Foreman Sinopsis de El gran George Foreman, la película deportiva furor en Netflix La película sigue la vida de George Foreman, quien creció en un entorno humilde y encontró en el boxeo una forma de canalizar su ira y cambiar su destino.

A lo largo de la historia, el protagonista alcanza la gloria deportiva al convertirse en campeón mundial de peso pesado, pero también enfrenta momentos de crisis personal que lo llevan a replantearse su vida. Tras un retiro inesperado, Foreman encuentra un nuevo camino a través de la fe y la espiritualidad. Sin embargo, años más tarde decide regresar al ring en una de las historias de comeback más sorprendentes del deporte.

Tráiler de El gran George Foreman Embed - El Gran George Foreman | Tráiler Oficial | HBO Max Reparto de El gran George Foreman El elenco de la película está encabezado por:

Khris Davis como George Foreman

Forest Whitaker

Sullivan Jones

Jasmine Mathews

Shein Mompremier

Deion Smith

Sonja Sohn

John Magaro La dirección estuvo a cargo de George Tillman Jr., quien apuesta por una biografía deportiva que explora tanto el éxito profesional como la transformación personal del protagonista.