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Highlander: El encuentro final es la película de los 2000 que apareció en Netflix y sorprendió entre las tendencias: ¿de qué se trata?

Este film sobre inmortales volvió a llamar la atención del público y ya se ubica entre las producciones más comentadas por los fanáticos del género.

La película ofrece intensas escenas de combate

La película ofrece intensas escenas de combate, duelos con espada y una trama que gira en torno al destino de los inmortales, elementos que marcaron el estilo de la saga.

Highlander: El encuentro final es la película de acción de los 2000 que apareció en Netflix y sorprendió entre las tendencias. Este film de fantasía y acción volvió a captar la atención del público y se convirtió en uno de los títulos más comentados entre los fanáticos del género.

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La N roja continúa renovando su catálogo con producciones y series de diferentes épocas, y muchas de ellas vuelven a ganar popularidad años después de su estreno. Ese es el caso de Highlander: Endgame, su título original en inglés, una apuesta de adrenalina y relatos épicos que reapareció en la plataforma y comenzó a llamar la atención de los usuarios.

La cinta forma parte de la popular saga Los inmortales y presenta una historia cargada de combates, rivalidades y reflexiones sobre la inmortalidad. Con una duración de 87 minutos, el guion fusiona acción, aventura y elementos sobrenaturales que convirtieron a la franquicia en un clásico del cine fantástico.

Highlander: El encuentro final

Sinopsis de Highlander: El encuentro final, la película tendencia en Netflix

La historia sigue a Connor MacLeod, quien está cansado de su condición de inmortal y de ver cómo las personas que ama envejecen y mueren mientras él permanece igual.

Buscando paz, decide retirarse a un santuario donde los inmortales pueden vivir sin enfrentarse entre sí. Sin embargo, ese lugar es atacado por un poderoso enemigo: Jacob Kell, un inmortal despiadado que elimina a todos los que se encuentran allí y se convierte en una amenaza cada vez mayor.

Tráiler de Highlander: El encuentro final

Embed - Highlander: Endgame (2000) Trailer | Christopher Lambert | Adrian Paul

Reparto de Highlander: El encuentro final

El elenco de la película está encabezado por varios actores que formaron parte del universo de la franquicia:

  • Christopher Lambert como Connor MacLeod
  • Adrian Paul como Duncan MacLeod
  • Bruce Payne como Jacob Kell
  • Lisa Barbuscia
  • Donnie Yen

La película fue dirigida por Douglas Aarniokoski, con guion de Joel Soisson y música compuesta por Nick Glennie-Smith.

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