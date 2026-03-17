Highlander: El encuentro final es la película de los 2000 que apareció en Netflix y sorprendió entre las tendencias: ¿de qué se trata? Este film sobre inmortales volvió a llamar la atención del público y ya se ubica entre las producciones más comentadas por los fanáticos del género. + Seguir en







La película ofrece intensas escenas de combate, duelos con espada y una trama que gira en torno al destino de los inmortales, elementos que marcaron el estilo de la saga.

Highlander: El encuentro final es la película de acción de los 2000 que apareció en Netflix y sorprendió entre las tendencias. Este film de fantasía y acción volvió a captar la atención del público y se convirtió en uno de los títulos más comentados entre los fanáticos del género.

La N roja continúa renovando su catálogo con producciones y series de diferentes épocas, y muchas de ellas vuelven a ganar popularidad años después de su estreno. Ese es el caso de Highlander: Endgame, su título original en inglés, una apuesta de adrenalina y relatos épicos que reapareció en la plataforma y comenzó a llamar la atención de los usuarios.

La cinta forma parte de la popular saga Los inmortales y presenta una historia cargada de combates, rivalidades y reflexiones sobre la inmortalidad. Con una duración de 87 minutos, el guion fusiona acción, aventura y elementos sobrenaturales que convirtieron a la franquicia en un clásico del cine fantástico.

Highlander: El encuentro final Sinopsis de Highlander: El encuentro final, la película tendencia en Netflix La historia sigue a Connor MacLeod, quien está cansado de su condición de inmortal y de ver cómo las personas que ama envejecen y mueren mientras él permanece igual.

Buscando paz, decide retirarse a un santuario donde los inmortales pueden vivir sin enfrentarse entre sí. Sin embargo, ese lugar es atacado por un poderoso enemigo: Jacob Kell, un inmortal despiadado que elimina a todos los que se encuentran allí y se convierte en una amenaza cada vez mayor.

Tráiler de Highlander: El encuentro final Embed - Highlander: Endgame (2000) Trailer | Christopher Lambert | Adrian Paul Reparto de Highlander: El encuentro final El elenco de la película está encabezado por varios actores que formaron parte del universo de la franquicia: Christopher Lambert como Connor MacLeod

Adrian Paul como Duncan MacLeod

Bruce Payne como Jacob Kell

Lisa Barbuscia

Donnie Yen La película fue dirigida por Douglas Aarniokoski, con guion de Joel Soisson y música compuesta por Nick Glennie-Smith.