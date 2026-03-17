17 de marzo de 2026 Inicio
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Con la reforma del codigo penal, el Gobierno confirmó las leyes que enviará al Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, detalló que entre las iniciativas se encuentran, también, las referidas a la propiedad privada, la ley de expropiaciones, la ley de tierras y que se avanzará con las de discapacidad y financiamiento universitario.

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El Gobierno buscará avanzar con su agenda reformista en el Congreso. 

El Gobierno buscará avanzar con su agenda reformista en el Congreso.  

Luego de la aprobación en sesiones extraordinarias de la reforma laboral y la modificación del Régimen Penal Juvenil, el Gobierno avanza con su agenda reformista y ya tiene preparado un nuevo paquete de leyes para enviar al Congreso de la Nación.

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Con la reforma del código penal a la cabeza, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, detalló en redes sociales que entre las iniciativas también hay proyectos referidos a la propiedad privada, la ley de expropiaciones, la ley de tierras y que se avanzará con las de discapacidad y financiamiento universitario.

Fuentes parlamentarias confirmaron a C5N que el envío de los proyectos serán remitidos al Congreso de manera formal el próximo viernes.

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"El Poder Ejecutivo Nacional ha decidido la conformación del nuevo paquete de leyes que enviará al Congreso Nacional: modificación del código penal, poniendo foco en el endurecimiento de las penas. Leyes sobre propiedad privada: la ley de expropiaciones, ley de tierras, ley de fuegos y la regularización dominial para la integración socio urbana. Además se avanzará con la ley de glaciares, la modificación de la ley de discapacidad y la ley de financiamiento universitario para compatibilizarlos con el equilibrio fiscal. Fin", publicó Adorni en X.

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