Gustavo Sáenz mueve fichas y tensiona la disputa por la primera minoría en Diputados El gobernador salteño impulsa un armado federal que puede alterar la correlación de fuerzas en la Cámara Baja. La posible salida de diputados catamarqueños de UP amenaza su primera minoría y favorece el crecimiento de LLA en la disputa por el control de las comisiones. La definición empezará a tomar forma este jueves, en una reunión organizada por él. Por Constanza Viñas







El gobernador salteño busca expandir el bloque Innovación Federal.

En la antesala del nuevo Congreso, uno de los movimientos más relevantes no se juega en los pasillos de Diputados, sino en la Casa de la Provincia de Salta, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí, este jueves, Gustavo Sáenz intentará expandir el bloque Innovación Federal, el espacio que hoy articula con los gobernadores de Misiones y Río Negro. Sin ser necesariamente el movimiento decisivo, sí es uno de los que puede alterar de manera directa la disputa por la primera minoría en la Cámara baja.

El gobernador salteño busca sumar volumen político propio y reforzar la gravitación colectiva de los mandatarios en el nuevo mapa parlamentario. Convocó al encuentro a Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones) y, especialmente, a Raúl Jalil (Catamarca). La presencia —o el faltazo— del catamarqueño es central: sus diputados hoy integran Unión por la Patria y cualquier desmarque podría reordenar fuerzas en un escenario en el que todos los bloques compiten voto a voto. A diferencia de los tucumanos, que ya operan con un bloque propio (Independencia) y que, pese a haber participado de la elección con el sello Fuerza Patria, seguirán funcionando por su cuenta, lo de Jalil sí tendría impacto directo sobre UP.

La jugada de Sáenz aparece así como un posible punto de quiebre para el peronismo nucleado en UP. En un Congreso donde ninguna fuerza se acerca por sí sola al número mágico de 129 votos para el quórum, el peso de los gobernadores —en buena parte peronistas, pero no alineados con Cristina Kirchner— vuelve a ser determinante. Un eventual corrimiento de Catamarca no solo robustecería el espacio federal, sino que también amenazaría el objetivo prioritario de Unión por la Patria: retener sus 96 bancas y sostener la primera minoría frente a La Libertad Avanza, que ya trepó a 91.

El crecimiento de La Libertad Avanza se dio a velocidad récord: tras la elección, iba a contar con 80 diputados propios desde el 10 de diciembre. Luego se sumaron siete legisladores del PRO cercanos a Patricia Bullrich (Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Laura Rodríguez Machado, Silvana Giudici, Patricia Vázquez, María Luisa González Estevarena y Carlos Almenda), a los que se agregó la cordobesa Belén Avico. Más tarde, los radicales de la Liga del Interior oficializaron su pase. Así, el bloque libertario ya alcanza los 91 miembros.

Unión por la Patria, en tanto, partió de los 98 escaños que ya tenía según la conformación actual, pero perdió dos en el camino. Javier Noguera, al que el bloque contaba como propio, finalmente actuará junto a los diputados tucumanos que responden a Jaldo (Gladys Medina y Elia Mansilla). Y Jorge “Gato” Fernández, diputado electo por San Luis, anunció que armará un bloque propio: aseguró que UxP “se ha kirchnerizado” y que no se siente identificado. Con estas salidas, Unión por la Patria queda hoy con 96 bancas.

Bloque Diputados Unión por la Patria UP El bloque de Unión por la Patria ya perdió dos bancas desde las elecciones y podría perder aún más. Ignacio Petunchi La pelea por ese puesto no es sólo un asunto simbólico. Es la llave del reparto de comisiones, el ámbito donde se definen los dictámenes que luego llegan —o no— al recinto. Con el sistema D’Hont, una banca arriba o abajo puede alterar por completo el tablero, y ese es hoy el verdadero botín de la disputa. Mientras tanto, los intentos de la oposición por sesionar antes del cierre del período ordinario volvieron a naufragar. En Diputados, la idea quedó descartada: ningún espacio quiso arriesgarse a una sesión fallida en medio de negociaciones por la próxima Cámara, y, según cuentan legisladores ocupados en el tema, el conteo de posibles voluntades nunca superó los 120 apoyos. La agenda quedó empantanada en los proyectos que sí tenían consenso opositor, como Pymes, ENARD o la Agencia de Discapacidad, pero no hubo masa crítica para avanzar. “Trabajé hasta el jueves a la tarde para juntar el número, pero se ve que estábamos solos” dijo un importante miembro de UP. El Senado tampoco logró avanzar. La semana pasada se frenó el acuerdo interno del peronismo por la designación de representantes en la Auditoría General de la Nación y este miércoles habrá reuniones clave para determinar si la oposición intenta una última sesión este jueves, con la Ley de DNU entre los temas en disputa. La Libertad Avanza, que apuesta a que el resto no consiga ordenarse, sigue ese proceso con atención. En este contexto, y con un Congreso que transita sus últimos días con respiración asistida —este viernes 28 juran los senadores y el miércoles 3 harán lo propio los diputados—, las miradas se concentran en el encuentro que prepara Sáenz. Allí podría empezar a definirse no solo el perfil del nuevo bloque federal, sino también si La Libertad Avanza logra acercarse un poco más a arrebatarle la primera minoría a Unión por la Patria.