31 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El Indio Solari visitó a Cristina Kirchner en su casa en Constitución

Máximo Kirchner publicó este domingo en sus redes sociales una foto de Cristina Kirchner junto a Carlos “Indio” Solari y acompañó el posteo con un texto en el que recordó el intento de magnicidio contra la expresidenta, ocurrido en septiembre de 2022.

Por
El Indio Solari visitó a Cristina Kirchner: la publicación de Máximo Kirchner

El Indio Solari visitó a Cristina Kirchner: la publicación de Máximo Kirchner

El músico y cantante Carlos "el indio" Solari visitó a Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria en el marco de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que la justicia le impuso en la causa vialidad.

Te puede interesar:

"¿El Gobierno perdió la calle?": el picante debate en Indomables sobre los audios de coimas

El encuentro entre el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y la dos veces presidenta de la nación se conoció a través de una publicación en redes sociales del diputado Máximo Kirchner, en la que recordó el intento de magnicidio contra la expresidenta, ocurrido en septiembre de 2022.

“Me voy a comer tu dolor”, fue le título que eligió el referente de La Cámpora para la publicación. “Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos”, agregó.

Al comienzo del texto, Kirchner recordó la advertencia previa que había hecho el cantante: “Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte”.

Luego señaló: “Dios y los compañeros que redujeron al instrumento que alguien eligió, permiten que Ella aún esté con nosotros, y que la responsabilidad que hasta el día de hoy siento sea más llevadera que si ese disparo hubiera salido”.

El dirigente también repasó episodios de hostigamiento contra la exmandataria: “El ataque con piedras a su despacho, carteles llamándola asesina, fiscales y jueces de Macri en vivo por los canales comportándose como chacales de lujo, y finalmente el arma en su cabeza, entre la gente, como anticipara, casi de manera calcada, gente de macri y milei por las redes”.

En otro tramo afirmó: “Falló el atentado, falló Ficha Limpia, la Corte hizo lo suyo proscribiéndola”. Y definió: “Objeto de amor y de odio para muchos, mi vieja, para mí, cuando termina el día”.

Por último, y de cara a las elecciones del 7 de septiembre, Máximo Kirchner planteó:“El 7 votamos a conciencia. Como si Ella estuviera en la lista. Sólo imaginarla en campaña en este inexorable contexto económico y político, deja clara la finalidad de su proscripción. Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

"La Cuerpo" organizó una caravana LGTBI a la casa de Cristina y la expresidenta salió a saludar

play

Cristina cuestionó al Gobierno por el fentanilo y el escándalo de coimas: "No se hacen cargo de nada"

Cristina Kirchner volvió a apuntar contra Javier Milei y criticó la catástrofe social que generan sus políticas

Cristina volvió a apuntar contra Milei y habló de una "catástrofe social"

play

Cristina, sobre el escándalo de las coimas en el Gobierno: "Más vergonzoso no se consigue"

En la presentación se cuestiona la forma en que se llevó adelanto la investigación.

Escándalo por coimas: los Kovalivker pidieron la "nulidad absoluta" de la causa

play

Corrientes elige gobernador: cerraron las urnas y crecen las expectativas a la espera de los resultados

Rating Cero

Tras los rumores de romance, Wanda Nara irrumpió en las redes con un misterioso mensaje: No soy bot.

Tras los rumores de romance, Wanda Nara irrumpió en las redes con un misterioso mensaje: "No soy bot"

Emanuel Ortega se quebró al hablar de lo que vivió Julieta Prandi con su exmarido: Me cuesta un poco.

Emanuel Ortega se angustió al hablar de lo que vivió Julieta Prandi con su exmarido: "Me cuesta un poco"

Mario Casas se luce a lo largo de esta miniserie llena de suspenso de Netflix
play

Está en Netflix, tiene 8 capítulos atrapantes y es protagonizada por Mario Casas

Un periodista afirmó algo que desilusionó a los fans de la pareja de Liam Neeson y Pamela Anderson: qué dijo

Un periodista afirmó algo que desilusionó a los fans de la pareja de Liam Neeson y Pamela Anderson: qué dijo

Punto de quiebre, un film de 2015 que está siendo furor en agosto 2025 y no te podés perder.
play

Cuál es la trama de Punto de quiebre, la película de acción que salió como remake y ahora se puede ver en Netflix

Silvina Luna y Gustavo Conti se conocieron en Gran Hermano.

Gustavo Conti recordó a Silvina Luna, a dos años de su muerte: "El tiempo se detuvo"

últimas noticias

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 1° de septiembre

Hace 6 minutos
El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este lunes 1° de septiembre

Hace 7 minutos
Los más vagos: cuáles son los tres signos a los que más les cuesta activar.

Los más vagos: cuáles son los tres signos a los que más les cuesta activar

Hace 12 minutos
Tras los rumores de romance, Wanda Nara irrumpió en las redes con un misterioso mensaje: No soy bot.

Tras los rumores de romance, Wanda Nara irrumpió en las redes con un misterioso mensaje: "No soy bot"

Hace 28 minutos
El Indio Solari visitó a Cristina Kirchner: la publicación de Máximo Kirchner

El Indio Solari visitó a Cristina Kirchner en su casa en Constitución

Hace 59 minutos