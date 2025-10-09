9 de octubre de 2025 Inicio
Vladimir Putin admitió que Rusia fue responsable del accidente del avión en Azerbaiyán que causó 38 muertes

El presidente ruso aseguró que dos misiles disparados por las defensas aéreas contra un dron ucraniano explotaron cerca del avión de Azerbaijan Airlines, el 25 de diciembre de 2024.

Putin dijo que iba a castigar a los responsables. 

Putin dijo que iba a castigar a los responsables. 

(Gobierno de la región de Mangystau vía AP)

El presidente ruso, Vladimir Putin, reconoció la responsabilidad de Rusia en el accidente de avión de Azerbaiyán en 2024, donde murieron 38 personas. La aeronave se estrelló en Kazajistán luego de ser desviado de su destino previsto.

Vladimir Putin y Donald Trump.
Rusia ratificó la invitación a Donald Trump para que visite Moscú: "Putin está dispuesto"

En las últimas horas, Putin brindó explicaciones sobre la tragedia frente a su par azerbaiyano Ilham Aliyev. "Los dos misiles que fueron disparados no alcanzaron directamente al avión, pero explotaron, quizá por autodestrucción, a unos metros, unos 10 metros", explicó.

La defensa antiaérea rusa estaba activa al momento del accidente, "por eso se produjo la destrucción, pero no por elementos de combates, sino más bien por restos de misiles", añadió Putin.

Durante diciembre de 2024 el presidente ruso mantuvo una conversación telefónica con Aliyev donde "se disculpó por el hecho de que el trágico incidente haya ocurrido en el espacio aéreo ruso y una vez más expresó su más profundo y sincero pésame a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a los heridos", expresaron desde la agencia de noticias EFE.

Durante la charla, Putin también admitió que "el avión azarbaiyano trató de aterrizar en el aeropuerto de Grozny. En este mismo momento, las ciudades de Grozny, Mozdok y Vladikavkaz estaban siendo atacadas por drones de combate ucranianos, y el sistema de defensa aéreo ruso repelió los ataques".

El avión cubría la ruta que une la capital de Azerbaiyán, Bakú, y Grozni, capital de la región rusa de Chechenia. Dos horas después del despegue, la aeronave pidió aterrizar de emergencia en Grozni pero le fue denegado por la niebla, por lo que fue derivado primero a Majachkala, en el Daguestán ruso, y luego a Aktau.

Trump enfrenta críticas de los demócratas por su auxilio al gobierno argentino.

El show de Milei llegó a EEUU: burlas, críticas y más presión para Trump

israel anuncio que no acatara el alto al fuego en gaza hasta que el gabinete apruebe el acuerdo

Israel anunció que no acatará el alto al fuego en Gaza hasta que el Gabinete apruebe el acuerdo

Krasznahorkai tiene 71 años.

Entregaron el Nobel de Literatura al húngaro László Krasznahorkai

Donald Trump.

Donald Trump anunció que Israel y Hamas acordaron un intercambio de rehenes por prisioneros

El primer ministro español, Pedro Sánchez, también le exigió a los organismos deportivos internacionales que suspendan a Israel de las competiciones.

España embargó la venta de armas a Israel en respuesta al genocidio cometido en Gaza

Hamás e Israel están cerca de un acuerdo de paz permanente. 

Hamás entregó a Israel una lista con los presos que pretenden intercambiar por rehenes

Dai Fernández y Nico Vázquez se habrían enamorado durane la obra de teatro.

La respuesta de Nico Vázquez sobre el supuesto romance con Dai Fernández: "Me quiero..."

Thiago Medina recibió el alta y dejó el hospital.

Video: Thiago Medina dejó el hospital un mes después del accidente con su moto

Adrián Suar habló sobre el futuro de Mirtha Legrand.

Adrián Suar habló sobre el futuro de Mirtha Legrand en El Trece

El actor se refirió a la posibilidad de trabajar en la gran industria.

Mark Wahlberg reveló que nunca podría trabajar en Marvel por un insólito motivo: cuál es

La palabra de Thiago Medina tras recibir el alta médica después de 28 días.

La palabra de Thiago Medina tras recibir el alta médica después de 28 días

El look con el que Lali sorprendió a sus fanáticos en España.

Lali Espósito marca tendencia con un diseño que juega con el escote y toques de transparencia

