Cristina Kirchner saludó desde el balcón tras conocerse la condena a Sabag Montiel y Uriarte

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió los festejos con la militancia que la acompaña en la puerta de su casa de Constitución.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner salió al balcón de su casa, en el barrio porteño de Constitución, para festejar junto a la militancia que la acompaña durante su detención domiciliaria, después de conocerse que la Justicia condenara a prisión a quienes intentaron asesinarla hace tres años. Los acusados Fernando Sabag Montiel y su ex pareja Brenda Uliarte recibieron la pena de diez y ocho años de cárcel, respectivamente.

Desde que hace cuatro meses Cristina Fernández de Kirchner cumple con su condena de prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, decenas de sus seguidores mantienen una vigilia permanente en la puerta de su casa para brindarle su apoyo. Pero la jornada de este miércoles fue especialmente emotiva tras conocerse que la Justicia sentenció una condena para los culpables del intento de magnicidio.

En la puerta de San José 1111, la militancia celebró las condenas de Sabag Montiel y Uliarte. Luego, cuando Cristina Kirchner salió al balcón, sus seguidores vitorearon canciones y agitaron banderas argentinas.

Juicio por el atentado a Cristina Kirchner: condenaron a 10 años de prisión a Sabag Montiel y 8 para Brenda Uliarte El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 condenó este miércoles a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte a la pena de 10 y 8 años de prisión, respectivamente, por el delito de tentativa de homicidio agravado por el empleo de un arma de fuego, en el marco de juicio por el intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Los fundamentos del fallo se conocerán el 9 de diciembre.

14 años de prisión para Sabag Montiel.

8 años de prisión para Brenda Uliarte.



A los 10 años dictados a Sabag Montiel, la Justicia le sumó otros 4 años a los que había sido condenado por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil, por lo que el condenado deberá cumplir una pena unificada de 14 años. Por su parte, los jueces Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari absolvieron a Nicolás Carrizo, señalado como el “jefe de los copitos”, luego de que la querella y la fiscal de proceso judicial, Gabriel Baigún, haya retirado la acusación en su contra luego de probarse durante el debate que no tuvo ninguna participación en el intento de magnicidio a la exmandataria.