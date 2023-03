El hombre que amenazó a Cristina Kirchner en el Instituto Patria será declarado inimputable

"Te vamos a sacar a patadas en el culo. Te vamos a ahorcar acá adelante del Instituto Patria o sino delante del Senado", vociferó en otro pasaje de sus amenazas. "Esto se va a propagar y los vamos a buscar con ametralladora para liquidarlos en el momento y ahorcarlos. Los vamos a buscar ahí mismo donde los encontremos. Entonces les queda poco tiempo, los vamos a matar a todos. A todos los vamos a matar porque son unas ratas inmundas", insistía.

Durante sus comentarios contra a vicepresidenta, Herz, de 64 años, también atacó verbalmente a otros referentes del oficialismo, a los que prometió "matarlos a todos" porque "son ratas inmundas", además de dirigir sus invectivas a la gestión gubernamental en materia de salud pública.

Ante esto, el apoderado del instituto Patria, Fernando Castiglioni, radicó una denuncia en los Tribunales Federales de Comodoro Py. Rafecas, a cargo de la causa, lo procesó por amenazas e intimidación pública y lo embargó por $400 mil.

Por otra parte, el fuero nacional en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires intervino en lo ocurrido ante una denuncia que presentó la fiscal Mónica Cuñarro. Como consecuencia, la Justicia ordenó el allanamiento del domicilio de Herz donde se secuestró su teléfono celular, cuatro pendrives y carteles usados en distintas manifestaciones, con leyendas tales como "Dictadura sanitaria" y "No es una vacuna, es un experimento", entre otras.

El fuerte cruce entre el imputado por amenazar de muerte a Cristina Kirchner y C5N

A fines de septiembre, semanas después del atentado contra Cristina, Herz se negó a declarar. A la salida de los Tribunales, protagonizó un fuerte cruce con el periodista de C5N Antonio Fernández Llorente.

"Me negué a declarar porque pido audiencia pública, para que justamente después gente como C5N o Infobae no tergiversan todo lo que yo digo. Entonces quiero que haya audiencia pública y si no hay audiencia pública no voy a declarar en ningún momento", aseguró entonces.

El hombre pidió disculpas "por la forma" de lo que dijo contra la vicepresidenta, el Gobierno y la oposición. Sin embargo, remarcó que eso "no quieta todo lo que tengo que reclamarme como parre del pueblo argentino de todas las barbaridades que hicieron".

"Soy parte de un grupo de autoconvocados: lo único que tengo interés es en defender la supremacía del discurso único de odio por parte del Gobierno. Políticamente no me siento representado por nadie. De las basuras que hay ahora hay que sacar a todos y empezar de nuevos porque sino, vamos a seguir padeciendo hasta ahora tanto en educación y política", confesó Herz.

Por otra parte, aclaró que "no tengo la intención de suicidarme" e hizo referencia "a un montón de muertes que no fueron investigados" como el fiscal Alberto Nisman, el periodista Juan Castro, el asesinato del expresidente Néstor Kirchner y Aldo Ducler.

La pericia que determinó la inimputabilidad del hombre que amenazó de muerte a Cristina Kirchner

Durante la causa, Rafecas ordenó un análisis sobre el estado mental del acusado. El informe del Cuerpo Médico expresa que "presenta dificultad para adaptarse a la entrevista por suspicacia y reticencia. Con conciencia parcial de estado y sin conciencia de enfermedad. Su palabra es suficientemente clara y en forma verborrágica. Gran dificultad para la reconstrucción de su autobiografía. Su pensamiento se encuentra acelerado, desorganizado, reivindicativo, confuso, con ideas delirantes y paranoides".

Según los peritos, Herz presenta "agresividad contenida verbal expresa" y "su capacidad judicativa se muestra desviada". Posee "falta de autocrítica y es hipercrítico con terceros".

Los especialistas determinaron que las facultades mentales del procesado están "descompensadas" y que "su cuadro orienta a un síndrome delirante con condicionamiento de su conducta y posibilidad de conductas de desajuste". "Sufre una afección psíquica que compromete su capacidad de comprensión", señalaron. Ante esto, es posible que no haya podido "comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones". Por lo tanto, sostuvieron que "no se encuentra en condiciones psíquicas de ser sometido a proceso".