Nueva novia ¿famosa?: quién es la pareja de Nico Francella

El hijo de Guillermo Francella reconstruyó su vida amorosa y a pesar de escaparse de los flashes lo encontraron con su nueva pareja.

En definitiva, recién llegado de España, donde estuvo por trabajo, Nico Francella fue apoyar a su padre, Guillermo Francella, en su nuevo proyecto teatral. Como se dijo en esta nota, no fue solo, sino con su novia, de quien no se despegó un instante.

A fines de marzo de 2026 , Nicolás Francella fue visto en público con su nueva novia , presentándola oficialmente durante el ensayo general de la obra Desde el jardín . Aunque el actor suele mantener un perfil muy bajo respecto a su vida privada, se los vio "juntos y muy tiernos" en el evento.

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Esta aparición confirma el fin de los rumores que lo vinculaban anteriormente con otras figuras. Durante gran parte de 2025, se lo relacionó sentimentalmente con la hija de Juana Viale , aunque el romance nunca llegó a ser confirmado por los protagonistas.

Nico Francella promulga el bajo perfil. Casi no aparece en los medios si no es por trabajo y en lo que respecta al amor se mueve entre las sombras. Lo último que se supo de él, tras la separación de Candela Yanigro , fue un supuesto romance con Ambar de Benedictis , el año pasado.

Sin embargo, nunca aparecieron fotos con la hija de Juana Viale y los chicos no hicieron mención a tal relación. Pero Nico volvió a apostar al amor de la mano de una misteriosa mujer . Nahuel Saa los encontró disfrutando del ensayo general de la obra Desde el jardín, quien protagoniza su famoso padre.

Más allá de que el nombre de la novia por ahora es un misterio , hubo gestos que demostraron que ya dieron el paso para no ocultarse y que lo sepa todo el mundo . “Juntos y muy tiernos, agarrados de la mano, disfrutaron de la función”, describió el periodista.

Desde el Jardín es la pieza teatral que debuta este sábado 28 en Calle Corrientes con Guillermo Francella, Andrea Frigerio y Martín Seefeld como protagonistas. Se trata de una adaptación teatral de la novela Being There, escrita por Jerzy Kosinski y publicada en 1971.

nico francella

En cuanto a Nico, hasta hace unos días estuvo en España, donde acaba de terminar el rodaje de En nombre de otro, un film que seguramente Netflix pondrá en pantalla en la segunda mitad del año.

En definitiva, recién llegado de España, donde estuvo por trabajo, Nico Francella fue apoyar a su padre, Guillermo Francella, en su nuevo proyecto teatral. Como se dijo en esta nota, no fue solo, sino con su novia, de quien no se despegó un instante.