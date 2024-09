El guiño de José Mayans a Cristina Kirchner: "Debería ser la máxima autoridad que conduzca el peronismo"

José Mayans pidió terminar "con los problemas internos" en el peronismo porque "a la gente no le importan"

“El discurso de Cristina me pareció muy atinado, mesurado. Es una persona que ha conducido el país y tiene una experiencia muy grande. Yo creo que es una de las personas más importantes que tiene el justicialismo", señaló en un primer momento el legislador en una entrevista por Radio 10.

Luego reveló que "hablé con ella por teléfono y quedamos en seguir trabajando juntos esta semana”. Para después analizar cual es su rol en el espacio político: “A mi me parece que ella debería ser la conducción del peronismo”.

Embed - #ConflictoDeIntereses José Mayans: "Cristina debería ser la máxima autoridad del peronismo"

En el mismo sentido, Mayans cree que "no tiene otra alternativa ella, nosotros no la podemos perder, una persona con esa capacidad y de ese nivel. Necesitamos de todos, la veo con muchas ganas de jugar y aportar su experiencia”.

“Hay que tener presencia en la gente y ella demuestra que donde va tiene presencia. Hay mucho afecto. A mi me parece que podría ser ella la que haga el esfuerzo y unifique todo el sistema político”, concluyó el legislador sobre el tema.

Cristina Kirchner: "Las palabras de un presidente no pueden contener violencia explícita"

En medio de su clase magistral en Merlo, la exmandataria Cristina Kirchner reflexionó sobre la responsabilidad de la investidura presidencial y cuestionó la conducta de Javier Milei en sus presentaciones, luego de que protagonice polémicos gestos en una aparición en Mendoza.

"Me gustaría pedirle al Presidente, después de verlo cuando dio el discurso", señaló al realizar un freno en su presentación sobre economía. "Ver a un presidente recurrir todo el tiempo a 'los vamos a dejar como mandriles', 'compren vaselina', 'niños envaselinados', un gesto que no se sabe si es de onanismo o fálico que hizo ese viernes en Mendoza", enumeró algunos de los episodios en los que Milei tuvo expresiones controversiales.

Entonces sostuvo que "la palabra de un presidente es muy importante" especialmente para un sector de la sociedad, ya que "los niños prestan atención a esas cosas".

En ese punto, recordó: "Vivimos en un país donde hay un niño que ha desaparecido hace 90 días y se presume que se lo han llevado para tráfico sexual", sobre el caso de Loan Danilo Peña, que es buscado desde el 13 de junio.

"Tenemos un diputado que lo acaban de sacar de la legislatura por material de abuso infantil y otro legislador en Corrientes detenido por lo mismo", continuó.

Finalmente, indicó: "No pueden ser palabras que un presidente pronuncie. Las palabras de un presidente no pueden contener violencia simbólica o explicita; tienen que ser sanadoras, no violentas".