Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei por un testimonio que vio en C5N: "Pobre señora cuando se entere que es loco y no sabe"

La expresidenta Cristina Kirchner relató que estuvo viendo C5N antes de llegar a la Universidad Nacional del Oeste y se refirió a un móvil donde una señora dijo que el presidente Javier Milei "es loco pero sabe" e ironizó: "Pobre señora cuando se entere que es loco y, además, no sabe" .

La expresidenta dio un discurso en la Universidad Nacional del Oeste, en el partido bonaerense de Merlo, y contó que le llamó la atención un móvil donde hablaba una señora alabando al jefe de Estado: "Antes de venir para acá estaba mirando C5N que estaban entrevistando gente en la calle . Había una señora que opinaba a favor y decía 'es loco pero sabe'. Pobre señora cuando se entere que es loco y, además, no sabe" , expresó.

Tras recibir un Doctorado Honoris Causa por la universidad, y en el marco de una clase magistral con el lema "Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido", cruzó al presidente Javier Milei y continuó: "Ha creado una imagen de gente que sabe, de omnipotencia de saberes". Y concluyó: "Hazte la fama y échate a dormir era el refrán. Son sabios los refranes".

Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei por la inflación: "No tiene un plan de estabilización"

La expresidenta Cristina Kirchner aseguró que el gobierno de Javier Milei no cuenta con un plan de estabilización de la economía, luego de que el libertario sostuviera que su gestión enfrenta "rezagos" del índice inflacionario de los gobiernos anteriores.

"Habla de rezago de la inflación, que tiene un rezago de 18 a 24 meses. Que me disculpe, pero él no tiene un plan de estabilización, no es que hay rezago de la inflación", sostuvo durante la presentación de su clase magistral "Es la economía bimonetaria, estúpido" desde Merlo.

Entonces recordó lo ocurrido durante el gobierno de Raúl Alfonsín con el Plan Austral, cuando la inflación estaba cercana al 30% y cayó inmediatamente luego de su implementación. "Los meses anteriores a junio de 1985 cuando se lanza el Austral y al mes siguiente la inflación cae al 5, 6%. ¿De que rezago me estas hablando? Y duró hasta que finalmente fracasó el plan de estabilización. Que fue lo que pasó también con la convertibilidad", relató.