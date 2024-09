El Gobierno supeditó los cortes programados de luz a "variables desconocidas"

El Gobierno habló sobre los cortes programados de luz y los dejó sujetos a "variables desconocidas", principalmente las temperaturas . El vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que "son datos que no podemos manejar".

La consulta puntual surgió a partir de las contradicciones que se sucedieron durante las últimas horas luego de que el jefe de Gabinete Guillermo Francos afirmara que no iba a haber cortes, mientras que el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo dijo que sí.

"El jefe de Gabinete dijo que estamos haciendo futurología, pero son datos que no tenemos y no los podemos manejar. Pensar sobre la temperatura, todas las posibilidades están abiertas según las variables que no conocemos", evaluó, a la vez que agregó: "De acuerdo con esta previsibilidad es razonable que el jefe de Gabinete plantee en el abstracto que es una posibilidad que efectivamente haya cortes".

"Si viene un verano de mucha temperatura puede haber una demanda muy alta de electricidad y lamentablemente no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, con lo cual va a faltar generación y va a tener que programarse algún corte", había anticipado este domingo el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Por otro lado, también intentó darle la razón al secretario de Energía Eduardo Chirillo, quien debió aclarar que los cortes de luz serán solamente para las industrias. "Lo que hace el secretario de energía dentro de su área, es informar en principio que para el área residencial no habrá cortes. Nada tiene que ver con una contradicción", comentó.

"En lo que es cortes programados, se trata de industrias. En ningún momento se está hablando de residenciales. Quiero destacar el carácter voluntario", insistió el secretario de Energía.

Denuncian que una licitación que Javier Milei dio de baja habría evitado los cortes de energía

La exsecretaria de Energía y Minería, Flavia Royón, denunció que los cortes de energía eléctrica cuya programación anunció el Gobierno de Javier Milei, podrían haber sido evitados, pero se dio de baja una licitación para adquirir mayor generación.

"La situación estaba advertida y es crítica", explicó la exfuncionaria que estuvo a cargo de la cartera energética mientras Sergio Massa ejerció como ministro de Economía entre agosto de 2022 y el 10 de diciembre de 2023. Luego, con el cambio de gestión, asumió al frente de Minería hasta el 9 de febrero, cuando le pidieron la renuncia.

"Cada mes que se pierde es tiempo perdido", aseguró Royón en declaraciones a CNN Radio y detalló que estas plantas para generar energía "no se construyen de un día para el otro. Hay que tomar medidas paliativas, hay alternativas".

Flavia Royón Redes sociales

Acerca de la situación, la ingeniera industrial aseguró que la problemática "la previmos y por eso quisimos hacer una licitación" para lograr mayor generación térmica. Para ello "se estudió el sistema, se analizaron los nodos críticos, pero la licitación se dio de baja en septiembre porque la nueva administración entiende que tenía involucrados contratos a largo plazo y quieren modificar el sistema; y no presentaron un plan alternativo".