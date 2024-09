Tarifas impagables en Tucumán: aumentó el transporte y alertan por cortes de luz

Ante esta situación, el periodista Mariano Onega realizó un informe para C5N desde Tucumán, en diálogo con Juan Amorin para el programa La Mañana, reflejó el panorama que están viviendo tucumanos y tucumanas. En el marco del día de la Virgen de la Merced, muchos ciudadanos están descontentos con el aumento de los servicios y la posibilidad de cortes de energía.

"Todo cuesta, todo se hace difícil, cada día está peor", expresó una mujer ante la consulta del cronista. "En Tucumán pagamos tarifas altas, estamos acostumbrados a los cortes de luz. Entre 80 y 100 mil pesos de luz", añadió otra entrevistada. "Es un golpe tremendo para el bolsillo de los ciudadanos, es bastante complicado", cerró.

También Onega pudo charlar con un jubilado con la mínima: "Estamos mal", además expresó que no llega a fin de mes, ya que no le alcanza con lo que cobra, y explicó "ahora se almuerza una vez al día". "Estamos comiendo cada vez menos, ya no compramos lo que mismo de antes", cerró.