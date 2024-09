Tras las duras críticas por los cortes programados, el Gobierno debió aclarar que solo afectará a industrias

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo , se refirió a los "cortes programados" que habían sido anticipados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos , y aclaró que "se trata de interrupciones voluntarias para industrias, en ningún momento se está hablando de residenciales" . "No se está pensando ni creemos que vayan a ocurrir cortes rotatorios como en el 88", subrayó.

"Suponte una empresa grande, que uno desde ahora le avisa que se puede ordenar de manera que en diciembre, febrero no produce tanto, baja la carga y se ordena de otra manera. Y va a haber un esquema de remuneración para los que reduzcan, pero voluntariamente", ejemplificó.

Rodríguez Chirillo enfatizó que "he leído estos días 'volvemos a los cortes rotatorios del 88'. Yo lo viví cuando era chico... nada de eso, quiero descartarlo. Ni se está pensando ni creemos que va a ocurrir, en absoluto". "En lo que es cortes programados, se trata de industrias. En ningún momento se está hablando de residenciales. Quiero destacar el carácter voluntario", insistió.

Eduardo Rodríguez Chirillo Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía.

El secretario planteó que "asumimos un sistema al borde del colapso. Un colapso de funcionamiento y recaudatorio. Esa recomposición permitió cubrir el costo del suministro, no hacer enormes inversiones que tampoco tienen un rendimiento de la noche para la mañana. Hoy la tarifa cubre el costo y tiene, un poco, para extender la red".

Consultado sobre la importación de energía de Brasil, confirmó que desde el Gobierno están "haciendo las gestiones para poder contar con la energía que habitualmente nos brinda".

Además, remarcó que "estamos en emergencia energética" y que el Ejecutivo trabaja en "un plan de contingencia para recuperar un montón de plantas locales, plantas que están en el país".

Luz. Electricidad. Desde el Gobierno descartaron un nuevo aumento de tarifas de luz.

Por último, Rodríguez Chirillo descartó un aumento de tarifas. "No lo tengo previsto. Nunca sería un incremento sustantivo. El último mes se aumentó un poquito arriba de la inflación. Pero de haberlo no sería más allá de eso. No hay un ajuste de tarifas", señaló.

"Nosotros sacamos una tarifa que dura un año, que tenía una actualización mensual, que después hubo meses que se aplicó, otros que no, y que ahora se está haciendo un sendero para recuperar esa situación. Pero al mismo tiempo que dictamos esa tarifa que vence el 31 de diciembre, se dictó algo que es muy importante para el sector que es la revisión quinquenal tarifaria, porque es lo que le permite tener previsibilidad a las distribuidoras sobre cuál va a ser su tarifa, y por tanto contratar con los generadores con nueva capacidad que venga, que va a ser más eficiente que la que tenemos, y con eso bajar el costo de generación", concluyó.

El secretario realizó estas aclaraciones luego del revuelo generado por los dichos de Francos, quien había asegurado la semana pasada que "si viene un verano de mucha temperatura puede haber una demanda muy alta de electricidad y lamentablemente no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, con lo cual va a faltar generación y va a tener que programarse algún corte".