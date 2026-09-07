7 de septiembre de 2026 Inicio
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El intendente de Ushuaia le reclamó coherencia a Javier Milei: "Es una base que él mismo frenó y que ya podría haber estado terminada"

Walter Vuoto respaldó los anuncios del Gobierno sobre soberanía en el Atlántico Sur, pero cuestionó la demora en la obra de la Base Naval Integrada. También celebró la aplicación de sanciones a las petroleras que operan sin autorización argentina en las Islas Malvinas, aunque aclaró que la medida no es nueva.

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Walter Vuoto

Walter Vuoto, intendente de Ushuaia.

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, respondió este lunes a los anuncios del Gobierno sobre el fortalecimiento de la soberanía en el Atlántico Sur y la reactivación de la obra de la Base Naval Integrada. Si bien valoró el regreso de la agenda de Defensa, reclamó coherencia y continuidad al presidente Javier Milei, y pidió que los anuncios se traduzcan en decisiones presupuestarias concretas.

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Vuoto también celebró la aplicación de sanciones a las petroleras que operan sin autorización argentina en las Islas Malvinas, aunque aclaró que la medida no es nueva: corresponde a la Ley 26.659, sancionada en 2011.

Sobre la Base Naval Integrada, el intendente remarcó la importancia geoestratégica de Ushuaia para la logística antártica, tanto para el Estado como para el sector privado. Sin embargo, recordó que el proyecto fue presentado en 2022 y estuvo tres años en el Presupuesto Nacional sin avanzar.

El intendente de Ushuaia detalló que las obras registran hoy apenas un 10% de ejecución y cuestionó que el mismo Gobierno que las paralizó en 2024, y que llegó a ofrecer la base a Estados Unidos como proyecto conjunto, ahora la presente como propia. "Es una base que él mismo frenó y que, inclusive, ya podría haber estado terminada", sostuvo.

Además, Vuoto pidió cautela hasta conocer el contenido concreto del proyecto, que deberá pasar por el Congreso. "Lo que escuchamos en el anuncio presidencial fue un título, hay que ver cuál es la letra fina de todo esto", señaló.

El intendente de Ushuaia advirtió que el cierre de fábricas en Tierra del Fuego debilita la soberanía

Por último, Vuoto vinculó la soberanía con la permanencia de las familias en Tierra del Fuego, que atraviesa una fuerte pérdida de empleo privado.

"Cada fábrica que cierra y cada familia que se va del sur es soberanía que se pierde", afirmó, y concluyó que defender Malvinas también implica garantizar trabajo, vivienda, conectividad y salud para que vivir en el extremo sur del país siga siendo posible.

También cuestionó la decisión de poner en venta tierras de la Armada Argentina en Ushuaia. "No se puede hablar de presencia soberana en el Atlántico Sur y al mismo tiempo desprenderse del suelo que la sostiene", enfatizó, y pidió que el presupuesto nacional llegue de manera efectiva para fortalecer la defensa y el control del mar junto a la provincia y la ciudad.

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