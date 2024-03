El Gobierno respaldará a Pullaro para enfrentar a "las mafias y el narcocrimen"

En los últimos días, además del playero de 25 años, fueron asesinados los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, mientras el chofer de trolebuses Marcos D. fue atacado a balazos y permanece internado en estado crítico. Por estos casos hay 20 sospechosos detenidos.

Para Francos, la escalada de violencia "no es algo nuevo, pero ha tomado un carácter inaceptable para el Estado de derecho. La decisión del Presidente ha sido apoyar y combatir a estas mafias del crimen organizado vinculadas al narcotráfico que están azotando a la población y que generan víctimas día a día", afirmó en Radio Rivadavia.

Maxi Pullaro Patricia Bullrich El gobernador Pullaro recibió el apoyo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Por los comentarios que hizo la ministra de Seguridad, Patrcia Bullrich, la decisión es que colaboren las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo, no en tareas de represión porque la ley lo impide, pero sí en tareas de apoyo y eso será lo que se llevará adelante", concluyó.

Rosario: el Gobierno denunciará como "actos de terrorismo" cualquier hecho de violencia cometido en el ámbito público

En medio de la escalada de violencia narco en Rosario, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este sábado que todos aquellos hechos de violencia cometidos en el ámbito público de esa ciudad santafesina serán denunciados como "actos de terrorismo", motivo por el cual los autores de esos delitos podrían recibir condenas por el doble de la pena prevista por la Ley.

"Rosario sangra. Y no necesita un simple torniquete para mejorar. Necesita una cura definitiva. Por eso vamos a ir a fondo. Con firmeza, sin que nos tiemble el pulso", advirtió la funcionaria del gobierno de La Libertad Avanza en una carta dirigida al diario La Capital de Rosario.

"Junto al señor gobernador (Maximiliano Pullaro) y a los jefes de las cinco fuerzas federales vamos a tomar las medidas necesarias para que todo hecho de violencia perpetrado en la vía pública o en el interior de lugares públicos sea inicialmente considerado como un intento de aterrorizar a la población o condicionar a las autoridades y, por tanto, se denunciará como un acto de terrorismo", anunció Bullrich en su carta.

Bullrich Pullaro Petri El Gobierno envió fuerzas federales a Rosario.

"El delito y el crimen organizado no descansan y no se dan por vencidos. Todo el país vio los terribles hechos acontecidos en los últimos días, y si no ponemos un freno urgente, la violencia va a seguir escalando", advirtió.