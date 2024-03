Rosario: el Gobierno denunciará como "actos de terrorismo" cualquier hecho de violencia cometido en el ámbito público

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich advirtió que la ciudad "sangra y no puede esperar más". Además, anunció que pedirá apoyo a las Fuerzas Armadas para frenar el avance de los narcos.

"Rosario sangra. Y no necesita un simple torniquete para mejorar. Necesita una cura definitiva. Por eso vamos a ir a fondo. Con firmeza, sin que nos tiemble el pulso" , advirtió la funcionaria del gobierno de La Libertad Avanza en una carta dirigida al diario La Capital de Rosario.

"Junto al señor gobernador (Maximiliano Pullaro) y a los jefes de las cinco fuerzas federales vamos a tomar las medidas necesarias para que todo hecho de violencia perpetrado en la vía pública o en el interior de lugares públicos sea inicialmente considerado como un intento de aterrorizar a la población o condicionar a las autoridades y, por tanto, se denunciará como un acto de terrorismo", anunció Bullrich en su carta.

La funcionaria de Milei citó el artículo 41 quinquies del Código Penal, que indica: "Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo".

Bullrich se refirió en su escrito a los asesinatos de dos taxistas rosarinos en menos de 24 horas y al ataque a balazos sufrido por el chofer de la línea K de trolebuses, lo que la motivó a convocar "en forma urgente al Comité de Crisis".

"El delito y el crimen organizado no descansan y no se dan por vencidos. Todo el país vio los terribles hechos acontecidos en los últimos días, y si no ponemos un freno urgente, la violencia va a seguir escalando", advirtió.

COMITÉ DE CRISIS PARA ROSARIO



Es imperativo frenar la escalada de violencia en Rosario y restablecer la seguridad interior.



Junto al gobernador Pullaro, redoblaremos los esfuerzos de nuestras 5 fuerzas federales y la Policía de Santa Fe y habilitamos la norma de Seguridad… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 8, 2024

Bullrich pedirá la intervención de las Fuerzas Armadas en Rosario

La ministra de Seguridad anunció también que tienen previsto "solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas", aunque aclaró que será "siempre dentro de los términos de la Ley de Seguridad Interior".

En el último tramo de su carta, la ministra no pudo evitar entrar en el "modo campaña permanente" que caracteriza al gobierno de La Libertad Avanza.

"Eso se va a terminar. Vamos a ir a fondo, siguiendo el mandato de cambio que con determinación lidera el presidente Milei, con la ley y la Constitución siempre presentes, y no vamos a titubear ni hay amenazas que nos amedrenten. Vamos a terminar con el terror en las calles, con la violencia y la sangre. Acá estamos, rosarinos, junto a ustedes. Para que vivan, de una vez por todas, con la seguridad y la paz que merecen los ciudadanos de bien", concluyó.